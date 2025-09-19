Изкуствоведът проф. Аксиния Джурова подреди изложба в дома си в Самоков

Изкуствоведът проф. Аксиния Джурова подреди изложба с фотоси, десет графики и две картини акварел в дома си в Самоков. Творбите са част от сбирката на самоковския художник Иво Масларски. Има творби на Стоимен Стоилов от фонда на самоковеца Гено Генев и на друг известен художник.

Тя каза, че подреждането на изложби в домовете е стара традиция в България, започнала от Пловдив през 1972 година. По думите й там всяка година в дворовете на старите къщи се подреждат изложби. Проф. Джурова добави, че тази инициатива я прави в родното село на баща си от няколко години.

„Мислех, че и Самоков е хубаво да започне да се прави това нещо, защото има такива хубави къщи с дворове и огради, където би могло да се излага съвременно изкуство“, допълни още проф. Джурова.

Аксиния Джурова каза, че са решили да покажат творби на Стоимен Стоилов от една страна, защото с него са родени на една и съща дата (18 септември), а и защото обществото се нуждае от консолидиращи хора като него. „Хора добри и такива, които цял живот са се опитвали да правят нещо за другите. Стоимен (Стоилов) беше точно такъв“, добави още изкуствоведът. По думите й той е роден във Варна, работил е като илюстратор и график. Той е печатал в Самоков едни от първите си графики и е направил варненската група „Вулкан“.

Фотосите, които могат да се видят в двора на къщата на проф. Джурова, са от Биенале на графиката във Варна.

Проф. Аксиния Джурова каза, че може тази идея да бъде традиционна за Самоков. Тя каза, че желанието й е да показва художници, които са свързани с града и по-специално с Есовата къща, или наричана още Графичната база, която по думите й е една от най-добрите в България.

Събитието събра любители на изкуството, художници и колекционери.