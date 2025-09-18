Джейдън Смит става творчески директор на мъжките обувки на "Кристиан Лубутен"

Джейдън Смит – син на актьора Уил Смит, е нает за творчески директор от "Кристиан Лубутен" и се мести в Париж, съобщи Асошиейтед прес.

В обширна статия за списание Women's Wear Daily двамата потвърждават новината, като основателят на марката - Лубутен, известен с дизайна на дамски обувки с червена подметка, ще продължи да ръководи мъжкото подразделение, а 27-годишният Смит ще отговаря за творческия аспект на обувките, кожените изделия и аксесоарите и ще развива кампании и събития. Джейдън Смит ще представи първите си идеи в Париж по време на мъжката Седмица на модата през януари. Той ще отговаря за четири колекции в годината.

„Това е едно от най-големите признания в моя живот и аз изпитвам голямо напрежение да мога да оправдая очакванията за всичко, което Кристиан е направил за тази модна къща и затова, че влизам в такава сериозна роля“, казва актьорът, който е и рап певец.

Назначаването на Смит ще позволи на Лубутен да разраства бизнеса си, свързан с дамски обувки. Той се надява да използва звездната репутация на Джейдън Смит и неговите близо 20 милиона последователи в Инстаграм, за да оживи мъжките артикули. Те представляват 24% от бизнеса, но отбелязват спад.

„Той има свой поглед върху нещата и осмислянето им, върху трансформирането им, който наистина съответства на моя начин на работа“, казва Лубутен.