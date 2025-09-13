Осмото издание на фестивала „Царско село" е от 20 до 30 септември, съобщават организаторите от Нов симфоничен оркестър.

По думите им генезисът на фестивала е в „Международната диригентска академия и фестивал“ , който ежегодно се провеждаше от 2003 до 2020 година, когато пандемията от КОВИД-19 прекъсва инициативата. Но фестивалната част продължи и това поредно издание се провежда в подножието на Витоша, допълват от екипа.

На 22 септември струнен квартет от Нов симфоничен оркестър ще представи музика от Хайдн и Бородин. На 24 септември струнният квартет „КласикАрт“ с участието на кларинетиста Явор Добрев и валдхорниста Михаил Михайлов представят Струнен квартет №3 („Старобългарски“) от Марин Големинов и Моцарт – Валдхорнов и Кларинетен квинтети.

За финал е традиционното за фестивала гостуване на чужд състав, този път от Франция. На 30 септември ще звучи музика от Шуберт и Бела Барток в изпълнение на квартет Zaide.

/ДД