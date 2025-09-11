Тетралната постановка „Редки тъпанари“ ще гостува в град Елхово

Криминална комедия „Редки тъпанари“ ще гостува в град Елхово на 13 октомври. Театралната постановка ще бъде представена на сцената на Народно читалище „Развитие 1893“, съобщават на фейсбук страницата му. Спектакълът е вдъхновен от филма на Марио Моничели „Неизвестните извършители“.

Сценичната версия е дело на Теди Москов и Симон Шварц, които пренасят действието от Италия през 50-те години в съвременна България. На сцената ще излязат Мая Новоселска, Явор Бахаров, Роберт Янакиев, Александър Сано, Дайана Михайлова, Ясена Господинова, Петя Венелинова, Александър Узунов и Ивайло Спасимиров.

Историята проследява група от некадърни престъпници, които решават да оберат заложна къща. Вместо „обир на века“ те попадат в поредица от катастрофални ситуации, в които се преплитат и любовни истории.

„Редки тъпанари“ вече е отличен с престижни награди – „Икар“ за поддържаща мъжка роля на Явор Бахаров и „Златен кукерикон“ за режисура на Теди Москов.