Творчеството на Димитър Яранов ще бъде представено хронологично в изложба в галерия „Академия“ днес, 10 септември, съобщават от Националната художествена академия (НХА).

Димитър Яранов е познат предимно с живописта си. Индивидуалният му образен език има своята история, свързана с предишното поколение и конкретно с неговия баща Атанас Яранов. Но основната линия води в 90-те години към групата XXL, където ясно и последователно бе поставен въпросът за взаимоотношенията между живописта и фотографския образ, посочват от НХА.

По думите им платната на художника са изпълнени с утопични машини, петролни или космически платформи, маймуни и кучета в скафандри. Сюжетите изглеждат футуристично-технологични, но изпълнени с меланхолия и чувство за обреченост. Този подход авторът определя като концептуално-документален, базиран на фотографии от печатните медии. Тъкмо поради тази стратегия може да се посочи неговата роля в полагането на основите на концептуалната живопис в България.

Настоящата изложба не показва в пълнота творческото наследство на художника, но остава надеждата, че предстои организиране на ретроспективна изложба, разкриваща значението на живописта на Димитър Яранов, казват още от НХА.

Представени са живопис и рисунки от колекциите на Огнян Делибозов, Николай Неделчев, Мариус Величков и сестрата на художника – Ива Яранова. Предоставени са и произведения, притежание на НУИИ „Илия Петров“ и галерия ONE.

Куратори на изложбата са Свилен Стефанов, Сузана Николова и Росен Тошев.

Експозицията може да бъде видяна до 22 септември.

Димитър Яранов е роден през 1964 г. в София и си отива от този свят 60 години по-късно. Завършва Художествена гимназия през 1983 г. и специалност „Живопис“ в Националната художествена академия през 1991 г. Създател е на легендарния артмагазин „Котка & Котка“. Преподавател е в НУИИ „Илия Петров“, София.

/ТДЦ