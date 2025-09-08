Срещи с автографи и разговори с писатели поставят днес началото на тазгодишната „Алея на книгата“ в София, съобщават организаторите от Асоциация „Българска книга“.

Официалното откриване на „Алея на книгата“ ще се състои днес в 10:30 ч. и ще започне със специален музикален поздрав към посетителите.

Програмата за първия ден от изложението предвижда среща с автограф с Джина Дундова-Панчева, автор на „За гъбите и буквите“, която ще започне в 11:00 ч.

Автографи на „Алея на книгата“ ще раздава от 12:00 ч. и авторът на приключенския трилър „Пренареждане“ – Анна Палазова, както и Даниела Найберг на новата си книга „Под бомбетата на дърветата“ от 17:00 ч.

В рамките на първия ден от събитието посетителите ще имат възможност след 15:00 ч. да се срещнат и с писателката Галина Златарева, автор на историческите романи „Медальонът“ и „Предсказателят“ и стихосбирката „Продавам фенери“.

Читателите ще могат да вземат автограф след 16:00 ч. и от автора на романа „Деца на разрухата“ Ейдриън Чайковски, който е сред водещите имена в съвременната научна фантастика – носител на „Артър Кларк“ и на наградата за най-добър роман на Британската асоциация за научна фантастика. В 17:30 ч. автографи ще раздава и Мариана Кръстева, автор на „Вдън гори – Митичните същества по българските земи“.

Изложението „Алея на книгата“ ще се проведе от 8 до 14 септември и ще бъде разположено по продължението на булевард „Витоша“ и в парка пред НДК в София.

Програмата предвижда в седем поредни дни да се осъществят срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

Събитието е част от Културния календар на Столична община за 2025 г.

