Екоорганизации с критики към германските планове за съхранение на въглероден диоксид

Екологични организации изразиха тревога от плановете на германското правителство да позволи подземно съхранение на въглероден диоксид (СО2), като предупредиха, че това може да подкопае усилията за ограничаване на климатичните промени и да забави енергийния преход, предаде ДПА.

Осем организации са изпратили писмо до водещи политици, в което заявяват "голяма загриженост" заради планираната поправка в съответния закон.

Според министъра на икономиката Катерина Райхе правителството иска да направи възможни улавянето, транспортирането и съхранението на СО2 в случаите, когато емисиите се смятат за неизбежни, например при производството на цимент, вар и алуминий.

Природозащитници обаче се опасяват, че реформата може да отвори вратата за по-широко прилагане на технологията за улавяне и съхранение на въглерод (CCS), включително за технически избегаеми емисии, например при промишлена процесна топлина или при производство на електроенергия.

Организациите настояват технологията да не се използва за газови електроцентрали, предупреждавайки, че подобни инвестиции могат да задълбочат зависимостта на Германия от изкопаеми горива за десетилетия напред.

Писмото е подписано от Съюза за опазване на природата, Федерацията за опазване на околната среда и природата (BUND), "Грийнпийс", "Дийпуейв" (Deepwave), "Германуоч" (Germanwatch), Ве Ве Еф (WWF), Германската екологична помощ и Съюза за опазване на природата и биоразнообразието (NABU).

Бундестагът ще дебатира за първи път реформата тази вечер.