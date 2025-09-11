Подробно търсене

Екоорганизации с критики към германските планове за съхранение на въглероден диоксид

Бойчо Попов
Екоорганизации с критики към германските планове за съхранение на въглероден диоксид
Екоорганизации с критики към германските планове за съхранение на въглероден диоксид
Снимка: AP/Michael Probst, архив
Берлин,  
11.09.2025 14:55
 (БТА)

Екологични организации изразиха тревога от плановете на германското правителство да позволи подземно съхранение на въглероден диоксид (СО2), като предупредиха, че това може да подкопае усилията за ограничаване на климатичните промени и да забави енергийния преход, предаде ДПА.

Осем организации са изпратили писмо до водещи политици, в което заявяват "голяма загриженост" заради планираната поправка в съответния закон.

Според министъра на икономиката Катерина Райхе правителството иска да направи възможни улавянето, транспортирането и съхранението на СО2 в случаите, когато емисиите се смятат за неизбежни, например при производството на цимент, вар и алуминий.

Природозащитници обаче се опасяват, че реформата може да отвори вратата за по-широко прилагане на технологията за улавяне и съхранение на въглерод (CCS), включително за технически избегаеми емисии, например при промишлена процесна топлина или при производство на електроенергия.

Организациите настояват технологията да не се използва за газови електроцентрали, предупреждавайки, че подобни инвестиции могат да задълбочат зависимостта на Германия от изкопаеми горива за десетилетия напред.

Писмото е подписано от Съюза за опазване на природата, Федерацията за опазване на околната среда и природата (BUND), "Грийнпийс", "Дийпуейв" (Deepwave), "Германуоч" (Germanwatch), Ве Ве Еф (WWF), Германската екологична помощ и Съюза за опазване на природата и биоразнообразието (NABU).

Бундестагът ще дебатира за първи път реформата тази вечер. 

/БП/

Свързани новини

06.08.2025 19:29

Германия предприема действия за узаконяване на подземното съхранение на въглероден диоксид с цел постигане на климатичните цели

Федералното правителство на Германия одобри днес проектозакон, който ще узакони подземното съхранение на въглероден диоксид (CO₂) - ключова стъпка в стратегията му за постигане на климатичните цели, предаде ДПА. Плановете включват разработването на
13.07.2025 18:21

Екологосъобразните ремонти на жилищата в Германия, Франция, Италия и Испания биха стрували около 3 трилиона евро, според проучване

Преобразуването на жилищните сгради в четирите най-големи европейски икономики - Германия, Франция, Италия и Испания в щадящи климата до 2050 г. ще струва около 3 трилиона евро, става ясно от цитирано от икономическата телевизия Н-ТВ ново проучване
11.06.2025 17:17

Бавният преход към електрически или плъг-ин камиони излага европейските производители на риск от големи глоби

Европейските производители на камиони са изправени пред възможни глоби в размер на няколко милиарда евро поради бавното внядряване на превозни средства с нулеви емисии, предупреди Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), цитирана от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:18 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация