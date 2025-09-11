Ограничено е движението в района на село Алтимир заради самокатастрофирал автомобил

Самокатастрофирал автомобил е причина за ограничение на движението по път III-133 Алтимир – Търнава, казаха за БТА от Областна дирекция на МВР Враца.

При инцидента няма пострадали.

Движението се осъществява само в едната лента. От Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".