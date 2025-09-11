Подробно търсене

Ограничено е движението в района на село Алтимир заради самокатастрофирал автомобил

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Автомобил на "Пътна полиция". Снимка: Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
11.09.2025 14:49
 (БТА)

Самокатастрофирал автомобил е причина за ограничение на движението по път III-133 Алтимир – Търнава, казаха за БТА от Областна дирекция на МВР Враца.

При инцидента няма пострадали.

Движението се осъществява само в едната лента. От Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

/ТТ/

