Най-много свободни работни места, обявени в Дирекция „Бюро по труда“ в Луковит през септември, са за учители и медици, съобщиха за БТА от дирекцията, която обхваща и община Угърчин.

В Луковит се търсят трима учители за начален етап на основното образование (1-4 клас), преподавател в група за целодневна организация на учебния ден (1-4 клас), както и по чужд език за най-малките ученици. Свободна позиция има за старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, в Угърчин.

Там е обявено и свободно работни място за лекарски асистент.

От двама лекари се нуждаят в Луковит, както и от медицинска сестра и лекарски асистент.

Сред свободните позиции с изискване висше образование е и за електротехник.

Останалите работни места, обявени в Бюрото по труда, са за хора с по-ниска степен на образование, като машинен оператор, гледач, главен и помощник-готвач, продавач-консултант.

Общо обявените свободни работни места са 27.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.