Искаме да върнем познанието чрез красивите картини в атмосферата на Студентски град, каза пред БТА Деляна Ангелова

С поредицата „Кръговратът на познанието“ искаме да върнем познанието чрез красивите картини в атмосферата на Студентски град в София. Това каза пред БТА Деляна Ангелова, основател на фондация Visionary и ръководител на проекта по повод стенописите, които се рисуват в момента на стените на блок 23.

Тя отбелязва, че фондация Visionary съществува от осем години и това е поредният им проект в София. „Стремим се да създаваме на година поне по един-два стенописа, тъй като това е свързано с голям бюджет и много организация - има много условности (съгласяване на собствениците, съгласуване с общината и редица документи)“, разказва тя.

Искаме да предадем нашия професионален опит и знания на студентите, с които работим, посочва още Ангелова. Тя отбелязва още, че тази година работят в партньорство с Националната художествена академия, специалност „Стенопис“.

„Доц. Любомил Драганов, зам.-декан и ръководител на катедрата, с отворени обятия се припозна в идеята. Каза, че на него това му е мечта и веднага ни подкрепи. Проведохме конкурс и една от студентките - Венета Маринова, спечели със своята идея „Между страниците“ и тя ще бъде реализирана от другата страна на вход Б“, обясни основателката на фондация Visionary.

Екипът е вдъхновен от идеята за книгите и комиксите, затова избира названието „епизоди“, за да раздели условно проекта на етапи. „В първия епизод работим с утвърдения художник Све Янков (Светлозар Янков - бел. авт.) - той направи свое авторско предложение за картината, озаглавено „Прозорец на знанието“ и на него има изобразена млада девойка, която в баланс, спокойствие и мир със себе си се наслаждава на една книга“, казва Ангелова.

„Виждал към много хора, които просто си сядат по този начин и извършват някаква дейност. В този момент тя е супер уверена, седнала на прозореца, все едно прозорецът е някаква граница между материалното и извисеното. Връзката на знанието е книгата, защото тя, както може да е материална, информацията в нея може да бъде много по-възвишена, отколкото ние можем да си представим. Като кръговрат на познанието - това е цикълът, в който ние сме като обособени същества. Ние винаги искаме да научаваме нещо ново, да търсим, да се борим, да вървим напред“, обясни авторът на стенописа.

Тя с единия крак е навън, но целият й образ, цялата й осанка говори за едно спокойствие, за едно равновесие, че тя е балансирана, тя е на точното място, знае много добре какво прави, уточнява още той.

Познанието и мъдростта ти дават увереност в живота. Въпреки че момичето се намира на място, което не предполага спокойствие и стабилност, пресъздава това във фигурата, казва Ангелова и апелира студентите да се фокусират не толкова върху парапета, а върху книгата.

Следващият стенопис е дело на Венета Маринова. Започнала е работа по него вчера, 10 септември, и има само осем дни, за да го завърши. „Моят проект се казва „Между страниците“ и това е моят личен прочит на темата „Кръговратът на познанието“. Това, което ще представлява моят стенопис, е всъщност една жена, която държи една книга. Тя е един събирателен образ на търсещия познанието човек. Това ще бъде в основата на моята композиция“, разказва тя.

Когато спечелих този конкурс, бях в четвърти курс, дипломирах се преди два месеца и ми предстои сега да продължа образованието си в магистърски курс отново в НХА със специалност „Стенопис“. Това е мой дебютен проект и за първи път се изправям пред толкова мащабен проект, затова и е удоволствие да работя тук, на тази огромна стена и нямам търпение вече да завърша проекта и да видя как ще изглежда на стената, казва още младата художничка.

„На художниците не са им наложени ограничения в идеите. Организаторите решават като общо елемент, обединяващ различните стенописи, да има златен цвят. „Златното не е популярен цвят, който да се използва в градска среда и го слагаме като акцент“, обяснява Деляна Ангелова. Тя уточнява, че двата епизода са финансирани от Столична община.

Както БТА писа, с височини от по шест етажа, изрисуването на всяка от сградите ще отнеме по седмица в периода от 5 до 17 септември. Името „Кръговрат на познанието“ се родило от търсенето на млади стенописни артисти и желанието на екипа да предаде нататък знанието им в сферата.