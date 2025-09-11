Подробно търсене

Английската футболна асоциация повдигна 74 обвинения срещу Челси за различни нарушения

Ива Кръстева
Английската футболна асоциация повдигна 74 обвинения срещу Челси за различни нарушения
Английската футболна асоциация повдигна 74 обвинения срещу Челси за различни нарушения
снимка: AP Photo/Alastair Grant
Лондон,  
11.09.2025 15:02
 (БТА)

Английската футболна асоциация повдигна 74 обвинения срещу Челси за нарушения на правилата за футболните агенти, правилата за работа с посредници и правилата за инвестиции на играчи в трети страни, съобщава агенция Ройтерс.

"Фактите, които са предмет на обвиненията, са от 2009 до 2022 година и се отнасят предимно до събития, случили се между сезоните 2010-2011 и 2015-2016", се казва в изявление на ФА.

Футболната асоциация не даде подробности, но от Челси заявиха, че проблемите са били "самодокладвани" от клуба след промяната на собствеността през май 2022-а.

По това време лондонският клуб беше собственост на Роман Абрамович, но руският милиардер обяви Челси за продажба през 2022-а след санкции заради руската инвазия в Украйна. Той завърши продажбата на инвестиционна група, водена от Тод Бьоли и Clearlake Capital.

"По време на щателен процес на проверка преди завършване на покупката, групата собственици е разбрала за евентуално непълно финансово отчитане на различни транзакции и други нарушения на правилата на Футболната асоциация", заявиха от Челси.

"Веднага след завършване на покупката, клубът е докладвал тези въпроси на всички съответни регулаторни органи, включително на Футболната асоциация. Клубът демонстрира безпрецедентна прозрачност по време на този процес, включително като предостави пълен достъп до клубните досиета и исторически данни. Ще продължим да работим съвместно с Футболната асоциация, за да приключим този въпрос възможно най-бързо", добавят от ръководството на лондонския клуб.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:19 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация