Английската футболна асоциация повдигна 74 обвинения срещу Челси за различни нарушения

Английската футболна асоциация повдигна 74 обвинения срещу Челси за нарушения на правилата за футболните агенти, правилата за работа с посредници и правилата за инвестиции на играчи в трети страни, съобщава агенция Ройтерс.

"Фактите, които са предмет на обвиненията, са от 2009 до 2022 година и се отнасят предимно до събития, случили се между сезоните 2010-2011 и 2015-2016", се казва в изявление на ФА.

Футболната асоциация не даде подробности, но от Челси заявиха, че проблемите са били "самодокладвани" от клуба след промяната на собствеността през май 2022-а.

По това време лондонският клуб беше собственост на Роман Абрамович, но руският милиардер обяви Челси за продажба през 2022-а след санкции заради руската инвазия в Украйна. Той завърши продажбата на инвестиционна група, водена от Тод Бьоли и Clearlake Capital.

"По време на щателен процес на проверка преди завършване на покупката, групата собственици е разбрала за евентуално непълно финансово отчитане на различни транзакции и други нарушения на правилата на Футболната асоциация", заявиха от Челси.

"Веднага след завършване на покупката, клубът е докладвал тези въпроси на всички съответни регулаторни органи, включително на Футболната асоциация. Клубът демонстрира безпрецедентна прозрачност по време на този процес, включително като предостави пълен достъп до клубните досиета и исторически данни. Ще продължим да работим съвместно с Футболната асоциация, за да приключим този въпрос възможно най-бързо", добавят от ръководството на лондонския клуб.