Квалифицирани инженерни кадри са сред най-търсените на областния кариерен форум в Стара Загора

Най-много са свободните работни места за квалифицирани инженерни кадри, показа проверка на БТА по време на открития днес тридневен кариерен форум TOP JOBS в Стара Загора.

„Имаме нужда предимно от хора с инженерни специалности в сферата на машиностроенето. Дефицитът на такива кадри не е само за нас, а за цяла България. Намираме такива специалисти все по-трудно и затова започнахме сами да ги подготвяме. Не разчитаме толкова на образователната система, а на хора, които имат желание да се научат и да знаят тънкостите на всяка една професия. За тези специалности се иска мотивация за работа“, каза пред БТА Диана Качарова, ръководител „Управление на човешките ресурси“ към "Хидравлични Елементи и Системи - ХЕС" – АД, чиято дейност е в град Ямбол.

Различни оператори и работници за поддръжка на машини, монтажници, строителни инженери и такива в областта на електрониката са сред най-търсените кадри от останалите компании на кариерния форум. За своите строителни обекти Sunotec има нужда от строителни техници и монтажници на фотоволтаични централи за комунални нужди, както и оператори на пътно-строителни машини, които работят със специализирана техника, геодезисти, проектанти и различни позиции, свързани с дейността на фирмата. Работата е в различни населени места из цяла България, посочиха от Sunotec.

Екипът на Invest Stara Zagora представи актуални обяви за работа в региона, където подобни позиции също не липсваха, а сред останалите свободни работни места бяха такива за хотелски персонал, сътрудници в различни сфери, техници, шофьори и други.

Отворените позиции за работа в „Софарма“, които бяха представени на форума са за технолог, оператор производство и специалисти техническа поддръжка, към които има изискване за опит в сферата подходящо образование.

Техник на системи за сигурност, диспечер и охранител са търсените кадри от „Кремък“ ЕООД, а редица мениджърски и експертни позиции бяха обявени от “Кнауф България”.