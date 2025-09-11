Първото издание на театралния фестивал "Acting Europe – Театър без граници" има амбиции да превърне Кюстендил в културна столица на региона

Кюстендил ще бъде домакин на театралния фестивал "Acting Europe – Театър без граници", който ще се състои от 18 до 21 септември. В продължение на четири дни, в залите на Драматичния театър в Кюстендил, местната публика и гостите на града ще могат да се насладят на шест театрални постановки на водещи театри от България, Република Северна Македония и Сърбия.

Фестивалът се организира с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България, Министерството на туризма, Съюза на артистите в България, програмите за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A IPA България – Република Северна Македония и Interreg VI-A IPA България – Сърбия, както и на община Кюстендил и Драматичният театър в града.

"Кюстендил ще се превърне в международна сцена и културна столица на региона", каза на пресконференция днес в театъра в Кюстендил кметът Огнян Атанасов. Той посочи, че четиридневното събитие ще предложи на местната публика шест спектакъла, обединяващи най-доброто от театралните сцени на България, Република Северна Македония и Сърбия.

"Фестивалът ще покаже, че театърът е мост между хората и културата. Ние искаме Кюстендил да бъде сцена, на която артистите от различните държави да се срещнат да обменят идеи и да създават нови истории. Освен да покажем най-доброто от националните театрални школи, имаме амбиции да създадем пространство за сътрудничество отвъд границите и да покажем, че на Балканите може да живеем заедно, да работим заедно, да се забавляваме заедно и да си помагаме", каза още Атанасов.

Във фестивалните дни участие ще вземат Народният театър "Иван Вазов" – София, Македонският народен театър – Скопие, Народният театър – Ниш, Драматичният театър – Кюстендил, както и няколко независими продукции, които ще внесат новаторски и съвременен дух във фестивалната програма.

Фестивалът има и символика, свързана е с 35-ата годишнина от създаването на ИНТЕРРЕГ- програмите, които сближават хората, а сградата на Кюстендилския театър също е обновена с европейски средства, посочи още кметът Атанасов. Той допълни, че за фестивалните дни в Кюстендил е поканен целият дипломатически корпус. Събитието съвпада и с друга годишнина – Деня на международното сътрудничество, отбелязван на 20 септември.

Главният организатор на фестивала Тони Якимовски – ръководител на Съвместния секретариат на програмата за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, посочи, че постановките са напълно безплатни, но е необходима предварителна регистрация на зрителите. Това може да се направи през интернет и на касите в театъра в Кюстендил.

Фестивалната програма започва с постановката "Ничия земя" на Народния театър в Скопие. Сценарият е на босненец, актьорите са от Република Северна Македония, а режисьорът – Александър Морфов, е българин. Якимовски представи и останалите постановки, в които творческите екипи също са от различни смесени състави от Балканите. По време на представленията ще има и превод, каза заместник-кметът Николай Дочев.

Във фестивалните дни ще се състои и уъркшоп за възможностите за сътрудничеството между театрите.

Фестивалът е прекрасен начин да започне новият театрален сезон в Кюстендил, каза директорът на Драматичния театър в града Чавдар Ненов.