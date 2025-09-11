Подробно търсене

Приемането на еврото не е загуба на суверенитет, а подчертаване на нашата силна европейска интеграция, каза министър Георг Георгиев в Благоевград

Кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова
Снимка: Красимир Николов/БТА (ЕВ)
Благоевград,  
11.09.2025 14:52
 (БТА)
Министърът на външните работи Георг Георгиев заяви в Благоевград, че приемането на България в еврозоната е плод на съвместни усилия на държавата и обществото в продължение на много години, за да може да се постигне този успех. Георгиев участва в информационна среща, част от Националната информационна кампания.

По думите му членството е не само знак за икономическо развитие, но и за принадлежност към общност от стабилни и най-развити държави в света, които сами по себе си излъчват увереност. Той посочи, че приемането на еврото е договор, с който сме се съгласили още преди да станем членове на Европейския съюз. 

По думите му еврото не е загуба на суверенитет, нито на национална идентичност, а именно обратното. Това е подчертаване на нашата силна европейска интеграция и гаранция, че оттук нататък ще стоим на масата, където се вземат най-висшите решения в Европейския съюз, подчерта още министър Георгиев.

Той посочи, че самият факт, че в съюза има повече държави, отколкото в еврозоната, показва, че не всички отговарят на критериите за членство. Не мога да се съглася с изказванията, включително и на високопоставени български държавници, които изразяват все още неувереност или съмнения по отношение на това дали е заслужено мястото на България в еврозоната, отбеляза Георг Георгиев.

И Европейската централна банка, и Еврогрупата, и целият Европейски съюз се произнесоха по тази тема. Смятам, че ние трябва да отхвърлим всяка спекулация на политически или други сили, които се опитват да използват незнанието в посока подхранване на страха, каза министърът. Той допълни, че се е уверил в това, че нито една държава в еврозоната не е с по-нисък стандарт, нито с по-ниски заплати, нито с по-бедни откъм продукция магазини, нито с по-ощетено общество, отколкото нашето в момента.

Той обясни, че Министерството на външните работи също подготвя своите системи за пълноценна работа след въвеждане на еврото от първи януари. Консулските услуги, заверки, издаване на визи и предоставяне на широкия спектър от административни услуги зад граница в нашите задгранични представителства ще започнат да се осъществяват в евро след първи януари, така както в момента на официалните сайтове вече са обявени цените в двете валути съгласно правилата.

По думите му целта на ведомството е да направи този преход максимално плавен, но и максимално прозрачен. Така че да отхвърлим всяка спекулация и всеки опит за въвеждане на хибридни елементи в тази обществена комуникация. Казвам "хибридни", защото от гледната точка на силно влошена международна среда за сигурност, за съжаление, това е способ, който се употребява. Той застрашава националната сигурност и така, както вече няколко години се твърди, че България едва ли не е на прага на война, защото е съюзник на НАТО, или се е отказала от своята национална идентичност, защото принадлежи към Европейския съюз, обясни министърът.

Той посочи, че така се правят внушения по отношение на приемането на еврото. Това, че ще бъдем в еврозоната от догодина, вече ни градира в една следваща категория, която съм уверен, че оттук нататък само и единствено ще бъде в полза на българската държава във всеки един смисъл, каза още министър Георг Георгиев.

/ВЙ/

Към 15:18 на 11.09.2025 Новините от днес

