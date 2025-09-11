Примабалерината Силвия Томова беше отличена със „Златният Лешникотрошач” на международен танцов фестивал в Италия

Художественият ръководител на балета на Държавна опера-Стара Загора примабалерината Силвия Томова получи престижната международна награда „Златният Лешникотрошач” в секция „Култура/Бизнес” на Международния фестивал на танцовото изкуство и танците, които се проведе в италианския град Агридженто. Това съобщиха от пресцентъра на културната институция.

Високото отличие се присъжда на Силвия Томова за нейния изключителен личен принос като педагог и артистичен директор на многонационалната балетна трупа на Старозагорската опера за развитието на световното балетно изкуство.

“Ние, всички, които се занимаваме с танц, виждаме какво правите в Старозагорската опера и сме впечатлени и респектирани”, каза директорката на фестивала Мария Пиа Лиота, цитирана от пресцентъра на операта.

БТА припомня, че по време на форума, които се проведе от 4 до 6 септември, примабалерината Анелия Димитрова и балетистът Фиорди Лоха представиха Адажио от балета "Спартак" по музика на Арам Хачатурян и хореография на Юрий Григорович. А в последния фестивален ден Анелия Димитрова и Фиорди Лоха изпълниха Па де дьо на Диана и Актеон от балета "Есмералда" по музика на Чезаре Пуни и хореография на Агрипина Ваганова. В същия ден балетистите Тристан Еймард и Елиът Салбърг показаха "Неопитомените" по хореография на Клод Бромашон.

През 2023 година балетната трупа на Старозагорската опера получи “Златният Лешникотрошач” за “Най-добра балетна трупа на годината”.