Общинският съвет в Балчик гласува изменения в подробните устройствени планове за вятърни паркове в селата Соколово и Тригорци в изпълнение на съдебно решение, с което първоначалният отказ на съветниците в края на миналата година бе обявен за немотивиран.

През месец декември Общинският съвет в Балчик не прие изменения на подробни устройствени планове за вятърни паркове в селата Соколово и Тригорци, намиращи се на територията на общината, но решенията бяха отменени от Административния съд в Добрич. Поради тази причина те трябваше отново да бъдат върнати за обсъждане.

По време на заседанието днес темата предизвика интерес и дебати. Съветникът Атанас Атанасов коментира, че според него не са били защитени интересите на Балчишкия общински съвет и населението. “Общинският съвет винаги се е водил от едно основно нещо. Когато разглеждаме даден казус, ние се водим наистина от интересите на местното население в конкретика на дадено населено място. Считам, че сме имали слаба юридическа защита. Настоявам и правя предложение това дело да се продължи във Върховен касационен съд”, каза още той.

Представителка от село Соколово - Мария Димитрова, сподели нейното тълкувание на съдебното решение, като според нея, съдът не иска отмяна на решението, а иска да се изложат мотиви в подкрепа на отказа. “Съдът не ви казва да гласувате “За”, а трябва наново да преразгледате обсъждането си и да намерите законосъобразни мотиви, да си защитите искането и нашето искане като граждани”, добави тя.

Преди да бъдат одобрени измененията бяха гласувани две предложения за изпълнение на програми за социално-икономическо развитие на територията на община Балчик от “Вятърен парк Добруджа 2-3”.

В качеството си на бъдещ производител на електрическа енергия бе прието предложението да се осигурява ежегодно финансиране на програмата в размер на един процент от прихода на продадената електрическа енергия на годишна база без ДДС, но не по-малко от 50 хиляди евро за година за всеки от двата парка.