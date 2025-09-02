Наградата „Нов европейски Баухаус“ би затвърдила това, което правим, каза Марин Марковски, един от организаторите на фестивала „Горе/Долу“

Наградата „Нов европейски Баухаус“ би затвърдила това, което правим, каза пред БТА Марин Марковски от „Резиденция Белиш“, един от организаторите на фестивала „Горе/Долу“.

Мисля, че наградата ще привлече интереса и на по-големи компании или хора, които биха подпомогнали нашата дейност и цялостната ни идея за развитието на „Резиденция Белиш“ – център за алтернативни методики в образованието, каза още той.

БТА припомня, че фестивалът „Горе/Долу“ е единственият български проект, номиниран за наградите „Нов европейски Баухаус“. „Горе/Долу“ е съвместна инициатива на „Резиденция Белиш“ и фондация „Колективът“, която събира творци, студенти и професионалисти за трансформиране на публични пространства в Троян.

Идеята за проекта дойде след разговор, който проведохме с „Колективът“. „Горе“ е „Резиденция Белиш“, а „Долу“ е реката на Троян, отбеляза Марин Марковски.

По думите му на „Резиденция Белиш“ вече пета година се организира събитие за студенти по архитектура, дизайн и изкуства, както и за млади професионалисти. Включват се преподаватели и хора от различни сфери на изкуството. Наша цел е да предоставим пространство за творчество, в което хората да обединяват знанията си, следователно да намират връзки между специалностите, каза още Марковски.

„В центъра на Троян има едно доста красиво оформено пространство, което беше много занемарено през годините. Миналата година започнахме първите инициативи по почистването на парка, тогава направихме и първото събитие „Горе/Долу“, в което работилниците бяха част от оформлението на фестивала „Долу“, каза още Марин Марковски.

Със студенти и млади професионалисти ние слязохме от селото в града и представихме това, което бяхме направили. Използвахме знанията и възможностите на специалистите и ги приложихме около реката, около едно забравено пространство с цел отново да го направим използваемо, да го социализираме и градът да може да си го припознае като свое, добави той.

Според Марин Марковски проектът се отличава с интердисциплинарност, с интегрирането на селото в града. Той посочи, че чрез култура и образование може да се прави намеса в градската среда и на места, които са забравени, но имат голямо значение за града.

Устойчивостта на проекта се изразява в това, че ние заформихме общност, която до момента не е имало, отбеляза Марковски. Всъщност на „Резиденция Белиш“ дори през годината идват хора, които помагат за развитието на центъра, посочи организаторът. Има интерес към селото, към това хората да могат да се изолират от всичко, което ги разсейва в големите градове, от изобилието, което има там и което всъщност ни пречи да мислим по един по-натурален начин, допълни той.

Втора година допирът до занаятите, до старото изкуство, така да го нарека, тъй като то е все по-недостъпно в наши дни, ми показва, че има много интерес към него. Хората не са го забравили, а по-скоро няма къде да се докоснат до него и все повече получаваме въпроси дали ще има нови работилници, каза още организаторът от „Резиденция Белиш“.

Това е едно начало. Ние тепърва затвърждаваме нашите методи. Мисля, че нещата вървят много добре и все повече хора имат интерес, обобщи той.

Според Марин Марковски посланието на проекта към европейската културна сцена е, че има начин да обединяваме старо и ново. Търсим връзката между града и селото, между старите и младите, между занаятите и модерните изкуства, каза още той.

Марин Марковски съобщи, че победителите ще бъдат обявени в края на септември, когато ще бъде връчено отличието "Нов европейски Баухаус" в Брюксел.

БТА припомня, че фестивалът „Горе/Долу“ се проведе в град Троян и околностите му и през август тази година.