Представяне на интердепартаментния годишник на НБУ „Кроскултурна комуникация“

Център за книгата, департаменти „Нова българистика“, „Администрация и управление“, „Музика“ и Изследователски център „Компютърна и приложна лингвистика“ канят на представяне на том 1 и 2 на интердепартаментния годишник „Кроскултурна комуникация“ на 16 октомври от 16.30 ч. в книжарницата на Нов български университет.

Модератори са проф. д-р Кристиян Хаджиев, доц. Морис Фадел, д.н., доц. д-р Татяна Фед, гл. ас. д-р Милка Хаджикотева и ас. Мина Костова.

Годишникът „Кроскултурна комуникация“ т. 1 (2024) се публикува в година, когато консорциуми с участието на различни европейски университети са вече факт и работят съвместно в инициативи за създаване на интердисциплинарни курсове. Разработва се Международна интердисциплинарна обща академична оферта, факт е Европейската педагогическа лаборатория за приложни изследвания с център върху студента, съществува и Европейският реформаторски алианс, ЕРУА, чиято цел е да трансформира на практика идеята за висше образование в Европа като създаде мост между различни култури през доказани институции, една от които е Нов български университет. Акцентът на алианса е върху съвременно образование чрез иновативна методология, международно сътрудничество в разнообразни области на науката и изкуството и развиване на представата за нас самите и другите. Основната стратегическа цел е създаване на възможности за съвременно висше образование в контекста на европейските ценности.

Том 2 (2025) съдържа научни изследвания, представени през м. ноември 2024 г. на международната конференция „Кроскултурна комуникация", която създава мост между различните култури в образователните програми на университети в България и страните-членки на Европейския съюз, партньори по Еразъм+, като се акцентира върху съвременно образование с иновативни методи, международно сътрудничество в разнообразни области на науката и изкуството и развиване на представата за нас самите и другите в контекста на европейските ценности. Стремежът на авторите е да заявят своята роля в съвременното висше образование чрез тясно сътрудничество с академичните общности на партньорските университети, съвместно участие в разработването и прилагането на иновативни методи и реализация на обучаваните студенти отвъд пределите на националните граници.

Ще откриете том 1 https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/kroskulturna-komunikaciq-tom-1-2024 и том 2 https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/kroskulturna-komunikaciq-tom-2-2025 на страниците на Издателството на Нов български университет.

Видео на живо във фейсбук страница Център за книгата https://www.facebook.com/NBUCenterForTheBook

