Белгия се подготвя за обща стачка утре, очакват се до 100 хиляди участници

кор. на БТА Николай Желязков
Протестите срещу политиките на белгийското правителство започнаха в края на миналата година с призив за стачки всеки месец до постигане на исканията на участниците. Снимка: АП/Marius Burgelman, архив от 13 февруари 2025 г.
13.10.2025 10:15
Белгия се подготвя за поредната обща стачка утре и се очаква в проявата да се включат между 60 и 100 хиляди участници, съобщават местни медии. Протестът е свикан от основните синдикати и над 40 неправителствени организации, които възразяват срещу политиката на правителството за ограничаване на бюджетните разходи.

Предвижда се да бъде сериозно засегната работата на градския транспорт, училищата и детските градини, предоставянето на административни и пощенски услуги, сметопочистването. Летищата в Брюксел и Шарльороа няма да приемат полети. Един от водещите синдикати призовава за спиране на работата още днес, а през ноември стачката да продължи цяла седмица.

Исканията на синдикатите са свързани с подобряването на покупателната способност, условията за пенсиониране, размера на пенсиите, с осигуряването на по-справедливо данъчно облагане, за запазване на основните права и правото на синдикална дейност, за по-добро равновесие между професионалните задължения и личния живот.

Стачката е подкрепена от партиите на социалистите, комунистите и природозащитниците.

Свързани новини

07.10.2025 20:03

Летищата в Брюксел и Шарльороа спират полетите на 14 октомври заради националната стачка в Белгия

Летищата в Брюксел и Шарльороа няма да обслужват полети на 14 октомври заради предстоящата национална стачка, съобщиха белгийски медии. Столичното летище ще приеме ограничен брой пристигащи самолети, а всички полети от и към Шарльороа за деня са
25.06.2025 09:24

Поредна национална стачка блокира днес Белгия

Поредна национална стачка блокира днес Белгия, като ограничава значително възможностите за придвижване в страната, съобщиха местни медии. От есента на миналата година белгийските синдикати организираха десетина подобни протеста срещу бюджетната
19.05.2025 09:16

Белгия ще бъде скована от поредна стачка тази седмица

Белгийските синдикати се подготвят за нова стачка тази седмица срещу намеренията на правителството за ограничаване на социалните разходи и за въвеждане на промени, свързани с условията за пенсиониране.
30.04.2025 08:51

Ден на стачка в Белгия води до щети за половин милиард евро, изчисляват икономисти

Всеки стачен ден в Белгия води до невъзстановими щети за половин милиард евро, изчисляват икономисти, цитирани в местни медии. След вчерашния пореден ден на обща стачка в страната те предупреждават, че е възможно да последва оттегляне на някои от
31.03.2025 09:58

Еднодневна национална стачка започна в Белгия

В Белгия днес е ден на национална стачка, свикана от два от най-големите синдикати в страната. Летищата в Брюксел и Шарльороа не обслужват заминаващи полети, градският транспорт в Брюксел и по-големите градове е силно засегнат, много от училищата,
07.11.2024 15:35

Бъдещото белгийско правителство предизвиква протести още преди да е съставено

Изтекли в медиите проекти на споразумение за бъдещото белгийско федерално правителство предизвикаха днес първия протест. В демонстрация по улиците на Брюксел тази сутрин са се включили над 25 хиляди участници, сочат данни на полицията.

