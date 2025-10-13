Оливер Глазнер и Кристъл Палас са започнали преговори за нов договор

Мениджърът Оливер Глазнер води преговори с ръководството на Кристъл Палас за продължаване на договора между двете страни, заяви президентът на английския футболен клуб - Стийв Периш, цитиран от агенция Ройтерс.

Глазнер изведе Палас до трофея в ФА Къп през миналия сезон, който беше първи за отбора в 164-годишната му история. Той вдигна и Суперкупата през август, побеждавайки шампиона на страната Ливърпул. Успехите форсираха преговори между лондончани и Глазнер за нов договор, като те са в начална фаза.

"Вече проведохме няколко разговора. Нашето желание е да задържим Оливер, който просто иска правилните условия за работа", заяви Периш, цитиран от агенция Ройтерс.

"На него му харесва да работи тук и е доволен от престоя си в Палас до момента. Оливер иска да бъде успешен треньор и да печели, което не крие от абсолютно никого. Именно за подобни неща той работи във футбола. Интересите ни съвпадат и се надяваме да преподпишем", добави той.