Кореспондент на БТА в Казанлък Ралица Стефанова
Хилда Казасян и Плевенската филхармония ще гостуват в комплекс "Дамасцена" край Павел баня с концерт-спектакъла "Да обичаш Гершуин"
Хилда Казасян на сцената с Васил Петров по време на концерт-спектакъла „Да обичаш Гершуин". Снимка: кореспондент на БТА в Разград Ванеса Димитрова (ПБ)
Скобелево,  
02.09.2025 11:20
 (БТА)

Концерт-спектакълът „Да обичаш Гершуин“ с Хилда Казасян и Плевенската филхармония ще гостува в етнографски комплекс „Дамасцена“ в павелбанското село Скобелево на 12 септември. Това съобщиха от комплекса за БТА.

Проектът включва едни от най-красивите мелодии на Джордж Гершуин, създадени в началото на XX век и вдъхновени от джаза, свободата и магията на танцовата музика от онова време.

Програмата е специално аранжирана за случая от Христо Йоцов и ще бъде изпълнена от Плевенската филхармония под диригентството на Борислав Йоцов. На сцената ще се качат Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров, заедно с Христо Йоцов, Живко Петров, Михаил Йосифов и Димитър Карамфилов.

„Да обичаш Гершуин“ е продължение на успешните музикални проекти на Хилда Казасян с филмова музика – „Да послушаме кино“ и „Световното кино в музика“.

/ХК/

