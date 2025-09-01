Кръгла маса, посветена на превенцията срещу отпадането на деца от училище, беше проведена в Асеновград

Кръгла маса, свързана с превенцията срещу отпадането на деца от училище, беше проведена в Асеновград. Инициативата е на областния управител на област Пловдив проф. Христина Янчева, а поводът - кампанията за обходи на място за прилагане на Механизма за връщане на децата в клас.

По думи на кмета на община Асеновград Христо Грудев след проверка в едно от училищата в града - Основно училище "Никола Вапцаров", е установено, че голяма част от учениците, които трябва да присъстват на учебните занимания, ги няма - 53 процента. "Нашата задача е всички деца в съответната възрастова група да посещават училище, а учителите да образоват нашите деца за да може един ден те да влязат в обществото подготвени", каза Грудев.

Според него проверките показват и известна незаинтересованост от страна на родителите към това да изпращат децата си на училище. В тази връзка ръководство на образователната институция е предприело мерки за справяне със ситуацията, сред които са посещения по домовете на учениците и санкции за родителите, които не осигуряват достъп на децата си до училище.

"Ние като областна администрация започнахме много активно да работим по Механизма и като основна задача за тази година е да обхванем всички деца на 4-,5- и 6-годишна възраст", посочи областният управител проф. Христина Янчева.

По нейни думи фиктивното записване на деца в училищата, които след това не посещават учебните занятия също е сред сериозните проблеми. "Ако родителите са убедени, то тогава няма да имаме проблеми с отпадането на децата. Това е труден процес но когато работим системно в една посока всички заедно, тогава ще постигнем резултати. Всички общини са специфични, но така или иначе ние трябва да се съобразим с това и да работим с родителите", каза още проф. Янчева.

Директорът на ОУ "Никола Вапцаров" Калина Василева също присъстваше на кръглата маса, като тя посочи, че ръководството е било информирано за проблема и се стреми да го разреши. Някои от предприетите мерки в тази посока включват благотворителни акции, с които се събират дрехи и обувки с цел крайно нуждаещите се деца да бъдат подсигурени. Също така училището е одобрено по Национална програма "Заедно за всяко дете".

Според учителки в ОУ "Никола Вапцаров" един от най-сериозните проблеми, с които се сблъскват педагозите, са миграционните процеси, заради които училището посещават деца, чийто майчин език не е българският. Това затруднява обучението им.

Мариана Симеонова, началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” към РУО - Пловдив, посочи, че проверките ще продължат.