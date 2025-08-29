Подробно търсене

В условията на ремонт СУ „Христо Ботев“ ще започне нормален учебен процес на две смени, каза за БТА кметът на Девин Здравко Иванов

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Снимка: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Девин,  
29.08.2025 16:09
 (БТА)

В СУ „Христо Ботев“ в Девин новата учебна година ще започне нормално, като занятията ще се провеждат на две смени. Това съобщи пред БТА кметът на общината Здравко Иванов. В момента в училището се извършва ремонт по проект на Общината, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост, който все още не е напълно завършен.

Ремонтните дейности стартираха през май, като през летните месеци фирмата-изпълнител е работила активно и по-голямата част от задачите вече са изпълнени. По думите на кмета оставащите довършителни работи няма да възпрепятстват учебния процес.

На днешното заседание на Общинския съвет Иванов бе запитан докъде е стигнало изпълнението на проекта. Той уточни, че предвидените дейности включват въвеждане на енергийно ефективни мерки – подмяна на дограмата, изолация и обновяване на цялата отоплителна система. Проектът обхваща още основен ремонт на всички санитарни възли, физкултурния салон и четвъртия етаж на сградата, както и закупуване на ново оборудване.

„Имаме уверение от строителните фирми, че за началото на учебната година всички класни стаи ще бъдат годни за ползване. Учебният процес ще започне на две смени. В момента се почистват класните стаи и се работи по санитарните възли, като очаквам до 15 септември те също да бъдат напълно готови“, заяви кметът Здравко Иванов.

/ХК/

