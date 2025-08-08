Читалището в троянското село Орешак организира безплатни обучителни модули по рисуване в три последователни съботи на август

Народно читалище „Развитие – 1898 г.“ в троянското село Орешак организира три безплатни обучителни модула по рисуване, които ще се проведат в три поредни съботи през август – на 17, 24 и 31 август. Това съобщи за БТА секретарят на културната институция Донка Василева.

Модулите са обединени под мотото „С изкуство в сърцето“ и ще бъдат водени от художничката Десислава Банова. Всеки от тях ще включва и тематична обучителна беседа, водена от Христина Банева.

Участниците в творческите работилници ще придобият умения за рисуване на цветя или пейзаж, стара българска къща, както и икона или манастир. Всички необходими материали и пособия ще бъдат осигурени от организаторите.

Според Василева, целта на инициативата е да предложи възможности за активно и творческо прекарване на свободното време, както за местните младежи, така и за многобройните туристи, посещаващи селото.

Във връзка с предстоящите значими събития в Орешак – Традиционния панаир на занаятите и храмовия празник на Троянския манастир (14–17 август) – първият модул ще бъде тематично посветен на духовното и религиозното изкуство, допълни Василева.

Проектът се реализира с финансиране по Общинската програма „Обществен форум за реализиране на партньорски проекти“ на Община Троян. След обществено представяне и оценка, проектът на читалището е класиран на първо място. По него ще бъдат закупени и камери за видеонаблюдение, уточни още Донка Василева.