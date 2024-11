40 Fingers и Матео Бочели се събраха за коледен концерт

Италианският квартет от китаристи 40 Fingers бе специален гости на коледния концерт на Матео Бочели в Tauron Arena, в Краков. Това съобщават от „БГ саунд стейдж“, организаторите на концертите на 40 Fingers и Матео Бочели у нас догодина.

Пред 12 000 зрители 40 Fingers са представили своя кавър на хита на Саймън и Гарфънкъл – The Sound of Silence, а заедно с младия Бочели са изпълнили Hallelujah.

40 Fingers вече имат сътрудничество, не само с бащата Андреа Бочели, но и с други големи имена от световната сцена като Анди Съмърс от The Police, американката Тори Кели. Признати са от Queen за версията им на „Бохемска рапсодия”, а обширният им репертоар включва аранжименти на поп и рок парчета за четири китари (Sultans of Swing, Africa, Sound of Silence, Last of Mohicans, Libertango), както и авторски композиции.

Както писа БТА, първият концерт на път Матео Бочели у нас е на 11 юни, на Античния театър в Пловдив., а 40 Fingers гостуват във Варна на 17 януари и в София – на 18 януари в НДК.