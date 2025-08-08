Подробно търсене

Повече от половината калории, които приемат американците, идват от нездравословни храни

Теодора Йорданова
Повече от половината калории, които приемат американците, идват от нездравословни храни
Повече от половината калории, които приемат американците, идват от нездравословни храни
Снимката е илюстративна: AP Photo/Eduardo Verdugo, File
Атланта,  
08.08.2025 13:31
 (БТА)

Голяма част от американците получават повече от половината си калории от свръхпреработени храни — много вкусни и енергийно наситени продукти, които обикновено съдържат големи количества захар, сол и нездравословни мазнини, показва федерален доклад, цитиран от Асошиейтед прес.

Изследвания в областта на храненето от години показват, че свръхпреработените храни заемат значителна част от дневния прием на американците, особено при децата и тийнейджърите.

За първи път обаче американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) потвърждават тези високи нива на консумация, базирайки се на данни от периода август 2021 – август 2023 г.

Общо около 55% от калориите, приемани от американци над една година, идват от свръхпреработени храни. При възрастните този дял е около 53%, а при децата до 18 години — близо 62%.

Основните източници са бургери и сандвичи, сладки печива, солени и пикантни снаксове, пица и подсладени напитки.

По-малките деца консумират по-малко калории от свръхпреработени храни в сравнение с по-големите, а хората над 60 години също приемат по-малко от тези продукти спрямо по-младите възрастови групи.

Резултатите не са изненадващи, според Ан Уилиямс, съавтор на проучването и експерт по храненето.

Изненадващото е, че консумацията на свръхпреработени храни изглежда леко намалява през последното десетилетие. При възрастните дялът на тези калории е бил 56% през 2012-2014 г., а при децата — 66% през 2017-2018 г.

Уилиямс не коментира причините за този спад, но Андрея Дайерлин — експерт по хранене от Ню Йорк, която не е участвала в проучването, предполага, че по-добрата информираност сред населението за потенциалната вреда от свръхпреработените храни играе роля.

„Хората се опитват, поне в някои възрастови групи, да намалят консумацията на тези храни“, смята тя.

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

30.07.2025 20:15

Учени твърдят, че има връзка между консумацията на големи количества свръхпреработени храни и рак на белия дроб

Учени откриха връзка между консумирането на големи количества свръхпреработени храни и рака на белия дроб, съобщи Прес асосиейшън медиа/ДПА. Международен екип проследил здравето и хранителните навици на над 100 000 американци, чиято средна възраст
10.07.2025 14:05

Свръхпреработените храни са свързани с по-висок риск от развитие на хронични заболявания, показва проучване

Според изследване на американския Институт за здравни показатели и оценка към Университета на Вашингтон приемането дори в умерени количества на свръхпреработени храни е свързано с измеримо увеличение на риска от хронични заболявания, съобщи
02.07.2024 13:09

Диета, която ограничава приема на свръхпреработени храни, не е непременно здравословна

Диета, която ограничава яденето на свръхпреработени храни, не е автоматично здравословна, сочи изследване, цитирано от ЮПИ. Резултатите от изследването са представени на годишната среща на Американското дружество по храненето в Чикаго. Учените са

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:41 на 08.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация