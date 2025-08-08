Повече от половината калории, които приемат американците, идват от нездравословни храни

Голяма част от американците получават повече от половината си калории от свръхпреработени храни — много вкусни и енергийно наситени продукти, които обикновено съдържат големи количества захар, сол и нездравословни мазнини, показва федерален доклад, цитиран от Асошиейтед прес.

Изследвания в областта на храненето от години показват, че свръхпреработените храни заемат значителна част от дневния прием на американците, особено при децата и тийнейджърите.

За първи път обаче американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) потвърждават тези високи нива на консумация, базирайки се на данни от периода август 2021 – август 2023 г.

Общо около 55% от калориите, приемани от американци над една година, идват от свръхпреработени храни. При възрастните този дял е около 53%, а при децата до 18 години — близо 62%.

Основните източници са бургери и сандвичи, сладки печива, солени и пикантни снаксове, пица и подсладени напитки.

По-малките деца консумират по-малко калории от свръхпреработени храни в сравнение с по-големите, а хората над 60 години също приемат по-малко от тези продукти спрямо по-младите възрастови групи.

Резултатите не са изненадващи, според Ан Уилиямс, съавтор на проучването и експерт по храненето.

Изненадващото е, че консумацията на свръхпреработени храни изглежда леко намалява през последното десетилетие. При възрастните дялът на тези калории е бил 56% през 2012-2014 г., а при децата — 66% през 2017-2018 г.

Уилиямс не коментира причините за този спад, но Андрея Дайерлин — експерт по хранене от Ню Йорк, която не е участвала в проучването, предполага, че по-добрата информираност сред населението за потенциалната вреда от свръхпреработените храни играе роля.

„Хората се опитват, поне в някои възрастови групи, да намалят консумацията на тези храни“, смята тя.