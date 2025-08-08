Ветеринарни лекари търси "Възраждане - Касис" ООД в Ловеч, каза единият от собствениците и съуправител д-р Георги Ботев

Ветеринарни лекари търси "Възраждане - Касис" ООД в Ловеч, каза за БТА д-р Георги Ботев, един от собствениците и съуправител на дружеството заедно с брат си д-р Цветан Ботев.

Във фирмата работят близо 20 ветеринарни лекари, но за потребностите на работния процес има нужда от поне още трима-четирима.

Според д-р Георги Ботев приемът в двата ветеринарни факултета - към университетите в Стара Загора и София, е по-малък от нуждите на пазара. "Дори голяма част от тези, които завършват ветеринарна медицина, не работят по специалност. И от там се явява една голяма "дупка" на пазара. Ветеринарната професия в момента, особено в хоби сектора кучета и котки, е на много високо ниво. Хората, които работят там, имат добри доходи, но няма кадри. Например наша голяма клиника постоянно търси ветеринарни лекари, но няма. Във фермите нуждата от лекари също е много голяма", коментира съсобственикът на ловешката фирма.

Той допълни, че от тази година ще има прием по специалността ветеринарна медицина и в Медицинския университет в Плевен, но лекарите ще излязат от там след шест години. По думите му този факултет реално ще произведе кадри, годни за пазара, след осем-десет години.

"Възраждане - Касис" ООД е създадено през 1994 г. от двамата братя. Дистрибутира ветеринарномедицински продукти, добавки за фуражопроизводството, храни и аксесоари за домашни любимци, инструменти и медицински консумативи както за ветеринарната, така и за хуманната медицина. Няколко години след основаването си фирмата се превръща в лидер на българския пазар за ветеринарни продукти. "Възраждане - Касис" ООД е единственият търговец на "Пюрина" за България за специализиран канал – зоомагазини и ветеринарни обекти, посочи д-р Георги Ботев.

В дружеството работят сто души. Към трудовите им възнаграждения са добавени и ваучери за храна. Собствениците на фирмата имат договор с фитнес зала, която предоставя отстъпки за служителите. Отделно от това на работното място има оборудван салон, който може да се ползва безплатно.

"Възраждане - Касис" осъществява дейността си посредством четири склада на едро, разположени в Ловеч, София, Стара Загора и Варна. Най-голямата база е в Ловеч. Строежът на новия логистичен център със застроена площ от 3500 кв. м, отговарящ на най-високите изисквания за добрата дистрибуторска практика, е завършен през 2020 г. "Съоръжението разполага с най-модерно оборудване, като при проектирането са съобразени както изискванията на регулаторните органи, така и нуждите на персонала за осъществяване на ежедневното изпълнение на задачите. Водеща идея в процеса на изграждане беше да заявим ясно на нашите клиентите, че продуктите, които им осигуряваме, се съхраняват безусловно според изискванията", обясни д-р Георги Ботев. В момента тече ново разширение, намеренията са напролет процесът да бъде напълно финализиран.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.