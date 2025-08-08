Алехандро Гарначо уточни личните си условия с Челси

Нападателят на Манчестър Юнайтед Алехандро Гарначо уточни напълно личните си условия с Челси, съобщи журналистът Фабрицио Романо.

Аржентинският национал не крие симпатиите си към "сините", а фактът, че е нежелан от мениджъра на Юнайтед Рубен Аморим, трябва допълнително да улесни трансфера му на "Стамфорд Бридж". Гарначо имаше и няколко предложения от отбори от други страни, но желанието му бе да остане във Висшата лига и да обелече екипа на Челси.

Според Романо преговори между Манчестър Юнайтед и Челси все още няма, но се очаква сделката да бъде на стойност между 40 и 50 милиона лири.

Настоящият договор на 21-годишния футболист с 20-кратните шампиони на Англия е до лятото на 2028 година.