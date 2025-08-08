Започна ремонтът на централния булевард „Трети март“ в Монтана. „Първа копка“ беше направена от кмета на града Златко Живков в присъствието на областния управител Калин Хайтов и представители на държавната власт. Водосвет отслужиха местните свещеници Николай и Емил.

В приветствието си преди началото на строителството Живков съобщи, че проектът е на стойност 48 милиона лева и е най-големият, който местната община изпълнява в момента. Той ще се осъществи на три етапа, като финансирането на първите два е от държавния бюджет чрез програмата за общините на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предвижда се по булевард „Трети март“, който е северният вход на Монтана, да бъдат изградени три нови кръгови кръстовища и четири нови улици, които да свържат северната промишлена зона на Монтана с главния път Е-79. След реконструкцията главният булевард на Монтана в този участък от един километър ще има четири платна за движение с обща широчина около 30 метра, две локални платна, тротоари и зелени площи, ще бъдат сменени подземните комуникации и ще се монтира ново улично осветление. Срокът за изпълнение на проекта е две години, но Живков се надява ремонтните работи да приключат за една. Днес той помоли за извинение жителите и гостите на Монтана, тъй като по време на строителните работи ще бъде въведена временна организация на движението в този участък и преминаването през него ще е по-бавно или пък ще трябва да се използват заобиколни маршрути.

Кметът на Монтана заяви, че в северната промишлена зона се намира най-голяма част от бизнеса в Монтана, който годишно произвежда и изнася продукция на 950 милиона лева. В тази част на града се намират седалищата на най-голяма част от общо 2340 фирми в града. Целта на проекта е създаване на съвременна транспортна свързаност и улесняване доставките и износа на заводи и фирми, които произвеждат продукция в района.

Обновеният булевард „Трети март“ и съседните улици в промишлената зона ще бъдат част от новото лице на Монтана. Така градът от един от най-изостаналите областни центрове след края на социализма се превръща в най-бързо развиващият се днес, коментира Златко Живков. Той припомни, че на същия булевард в близките години предстои изграждане на съвременна спортна зала, която ще има много игрища, басейни и други спортни съоръжения и ще се намира на мястото на някогашните казарми.