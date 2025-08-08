"БТЛ Индъстрийз" разширява екипа си в Пловдив, търсят се 100 нови служители в инженерни, административни и производствени направления

Външният инвеститор в областта на медицинската апаратура "БТЛ Индъстрийз" (BTL Industries) активно търси висококвалифицирани кадри, с които да разшири екипа си в Пловдив и да запълни над 100 нови позиции в инженерни, административни, производствени и складови отдели. Това съобщиха за БТА от компанията, която е лидер в производството, търговията и сервиза на електронна медицинска апаратура у нас. Компанията има за цел да се разрасне до над 800 души екип до края на лятото.

Сред обявените свободни позиции са за монтажници на електронна апаратура, специалист по поддръжка на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, складови служители, специалисти в сферата на логистиката, инженер в CNC производство (Цифрово програмно управление) и други.

"Разширяването на екипа е логично продължение на целите ни за индустриален растеж в България, продиктувано от наскоро отчетения 30 процента ръст в производството на медицинска апаратура. В BTL даваме поле за изява и развитие дори и на кадри без опит, защото имаме собствен обучителен център и разработени програми и за въвеждащо обучение, и за обучение на актуални кадри и предлагаме редица социални придобивки, допълнени от разнообразна бонусна система и трудово възнаграждение над средното за региона на Пловдив", коментира изпълнителният директор на "БТЛ Индъстрийз" Веселин Каравасилев.

Компанията предлага на своите служители модерна и безопасна работна среда, като новата й производствена база разполага със собствен зелен парк, паркинг със свободен достъп за всички служители, външни и вътрешни пространства за отдих, фирмена библиотека, кухни и зона за хранене тип кантина.

От компанията посочиха още, че всички служители имат възможност да заемат BTL апарат за вкъщи. Фирмата ежегодно подкрепя редица каузи с обществена значимост и е посланик на дуалното обучение в България, като има активни партньорства с Национална търговска гимназия - Пловдив, Професионална гимназия по електротехника и електроника (ПГЕЕ) - Пловдив, Професионална гимназия по битова техника - Пловдив и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". През 2025 г. 8 ученици от ПГЕЕ - Пловдив завършват програмата за дуално обучение на BTL, а 4 от тях успешно продължават кариерния си път в компанията.

"БТЛ Индъстрийз" е водещ производител в сферата на високотехнологичната медицинска апаратура в направленията: физиотерапия, кардиология и естетична медицина, създаден в Чехия през 1993 г. и развиващ дейността си в България от 1998 г. Днес в BTL работят над 710 души, а по-рано тази година компанията реализира и най-голямата си инвестиция досега - изграждането на своята нова производствена база в гр. Пловдив, която е и най-мащабната чешка инвестиция у нас, надхвърляща 100 млн. лева.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.