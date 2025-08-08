Инфлационните очаквания на българите за следващите дванадесет месеца се засилват през юли, сочат данни на НСИ

site.btaИнфлационните очаквания на българите за следващите дванадесет месеца се засилват през юли, сочат данни на НСИ
Потребителите продължават да смятат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват, в резултат на което балансовият показател се покачва с 14,8 пункта. Това показват данни от изследването на Националния статистически институт "Наблюдение на потребителите - юли 2025 г.", съобщиха от националната статистика.
Справка в НСИ сочи, че през юли 2024 г. потребителите също са продължавали да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките, регистрирани през април миналата година, а инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са били по-слабо изразени.
Общият показател на доверие на потребителите през юли 2025 г. намалява с 4,7 пункта в сравнение с април (от -16,4 на сто на -21,1 на сто), което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата. Справка в НСИ сочи, че показателят през юли 2024 г. е нараснал с 5,6 пункта спрямо априлското си равнище.
Настоящата икономическа ситуация в страната се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване. Същевременно обаче през юли 2025 г. се наблюдава известен оптимизъм (от 6,1 пункта) в общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца се подобряват.
Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са влошени през юли 2025 г. спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с 4,6 и 10,6 пункта. По-негативни в сравнение с три месеца по-рано са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.
/ВЙ/
