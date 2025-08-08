Station street festival преодолява граници с богата музикална програма и атракции в Пловдив

За трета поредна година, в периода от 4 до 8 септември, на ул. „Иван Вазов“ в Пловдив ще се проведе Station Street Festival, съобщават организаторите.

След две успешни издания, улицата с вековните чинари отново ще се превърне в сцена за музика, култура, изкуство, спорт и гейминг, преминавайки граници и празнувайки богатството на човешкото културно разнообразие.

В продължение на пет дни, пловдивчани и гостите на града ще имат възможност да се насладят на богата музикална програма с изпълнители от България, Франция, Алжир, Нидерландия, Гърция, Испания, Обединеното кралство, Мали и Италия.

„Сред вече обявените банди са DJ триото Acid Arab, електрическият пост-пънк вихър от Ротердам – Tramhaus, гръцките стоунър рок машини 1000mods, съвременната кралица на европейския соул Shirley Davis & The Silverbacks, както и венецианската група New Candys, които ще представят на живо новия си албум“, казват от екипа на фестивала. Те допълват, че пълната програма ще включва общо 19 групи и изпълнители, чиито имена ще бъдат обявени съвсем скоро.

Освен многообразната музикална селекция, фестивалът ще предложи и богата съпътстваща програма с различни активности и атракции. Посетителите ще могат да се включат в спортни занимания за деца, които ще се провеждат в двора на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“. Желаещите да опознаят по-добре града ще имат възможност да се потопят в историята на Тютюневия град чрез специално подготвени архитектурни разходки, организирани съвместно с Free Plovdiv Tour и Фондация „Български архитектурен модернизъм“. Любителите на фентъзи приключения ще могат да се докоснат до магията на ЛАРП, представена от Lore Nomads в тяхната обособена фестивална зона до Народна библиотека „Иван Вазов“.

Кулинарната сцена също ще бъде ярко присъстваща с апетитни демонстрации от шеф Петко Шаранков, а обособеното фестивално студио ще бъде домакин на вдъхновяващи разговори по теми като култура, музика, киберсигурност, наука и кулинария.

Тази година фестивалът си партнира с Българската академия на науките (БАН). По време на събитието ще бъде представен първият в България водороден електромобил, а представител на Института по електрохимия към БАН ще присъства на място, за да отговаря на всички въпроси, свързани с иновативното превозно средство, съобщават още организаторите.

Station Street Festival 2025 се реализира с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019”, а международната музикална програма на фестивала се финансира по проект BG-RRP-11.016-0054 от Национален план за възстановяване и устойчивост, създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо Поколение ЕС.

/АДМ