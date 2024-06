Изложба на Гергана Табакова ще бъде представена в галерия Little Bird Place

Столичната галерия Little Bird Place представя изложбата Not Very Ordered на Гергана Табакова. Експозицията може да бъде разгледана от 12 до 28 юни, съобщават организаторите.

„Not Very Ordered използва за своя отправна точка познатите ни като логични структури на битието - например представите за реда, за времето, за правилата. Изложбата частично преразглежда схващането за строгата конструкция на реда и извежда като централни отношенията ред-безпорядък, фантазност-практичност, зависимост-независимост“, разказват от екипа.

Те отбелязват, че елементите в изложбата започват едно пътуване из различни структури, които обаче в себе си често съдържат възможност за изход от реда, който налагат. „Изобразяването на тази възможност се превръща в цел на работата на Гергана Табакова и пренася в пространството между строгото планиране и случайността. Достъпът до него се осъществява с преразглеждането на визуални мотиви, които са динамични, но и свързани с повторение, предпоставени от определен ритъм. Акцентът е върху нарушения ред, до който обаче се достига не през съпротива, а по-скоро с лекота и стимулиране на фантазията. Движението навътре в тези структури напомня за игра, закачка, но то носи устойчива визия, която присъства“, казват още организаторите на изложбата.

Гергана Табакова (р. 1992) завършва магистърска програма „Живопис” в Национална художествена академия (2017 г.). Като художник, който се занимава с живопис, основният ѝ интерес е изследването на елементите на самата живопис – повърхността, текстурата, цвета, и нейната способност да съществува в различни форми. В практиката си Гергана Табакова постепенно преживява либерализацията на живописните елементи от обекта до момента на възприемането им като основен обект на самата творба. Формалните интереси на художничката са свързани със създаването на динамични композиции, а като теми в артистичните си проекти тя често развива елементи, свързани с културните представи за време, пространство и ред.

