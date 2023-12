Групите Accept, Saxon, HammerFall и Delain ще свирят в първия ден на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley

Хеви метъл групата Accept ще участва в четвъртото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley. Концертът ще бъде в първия ден на фестивала на 12 юли 2024 г. Освен тях в петъчния ден ще видим още Saxon, HammerFall и Delain. „В този ден ще имаме два кохедлайнера, които ще са с еднакви сетове от по 75 минути, а Accept идват с 90 минутно шоу“, обявяват организаторите.

„Създадени в Германия в края на 70-те години, Accept са считани за основатели и пионери на хеви метъл музиката, създавайки много от класиките на жанра за всички времена. Характерният им стил не може да бъде сбъркан. Те са повлияли на творчеството на банди като Metallica, Megadeth, Slayer, Mötley Crûe, Anthrax, Testament и много други, а китаристът на Metallica Kirk Hammett заявява пред немското списание Gitarre & Bass- Wolf Hoffman оказа огромно влияние върху мен". Комерсиалният успех на Accept започва с албума Balls To The Wall (1983 г.), който е със статут на златен в САЩ и Канада и дава началото на добре познатия им хит Balls To The Wall. Бандата е световен музикален феномен в продължение на повече от 40 години, като продължава да държи позиции в Топ 10 на световните класации, има над един милиард стрийминга на песни и милиони продадени албуми, разказват от екипа на фестивала.

Те определят Saxon като лидери на новата вълна на британския хеви метъл. „Създадена в Барнзли през 1977 г., до днес бандата има осем албума в Топ 40 на Обединеното кралство, както и четири албума в Топ 10 и два албума в Топ 5. Има многобройни сингли в британската класация за сингли и успехи в класациите в Европа и Япония, както и успехи в Съединените щати. През 80-те години на ХХ век Saxon се утвърждават сред най-успешните метъл групи в Европа. Групата прави редовни турнета и е продала повече от 13 милиона албума по целия свят. На 19 януари 2024 ще излезе и най-новият им албум Hell, Fire and Damnation, допълват организаторите.

За шведите HammerFall припомнят, че „са създадени през 1993-а в Гьотеборг. През 2000 г. албумът Renegade става номер едно в родината им и се превръща в златен. През 2002 г. групата издава песента Hearts On Fire, която се превръща в най-големия хит на бандата с над 80 милиона стрийма в Spotify до момента. „Песента става химн на шведския олимпийски женски отбор по кърлинг, което води до изпълнението на групата на церемонията по откриването на Европейското първенство по лека атлетика пред 250 млн. зрители в цял свят. По време на над тридесетгодишната си кариера шведските титани са оглавявали класациите за албуми както в родината си, така и в международен план, разпродавали са турнета, достигнали са златен статус и са натрупали над 240 милиона стрийма в Spotify и над 130 милиона гледания в YouTube“, разказват още те.

От екипа на фестивала допълват, че Delain е холандска симфонична метъл група, създадена през 2002 г. от бившия клавирист на Within Temptation Martijn Westerholt. „Бандата има седем студийни албума и три EP-та, в които гостуват изпълнители като Sharon Den Adel от Within Temptation, Marko Hietala от Nightwish и Alissa White-Gluz от Arch Enemy. Групата е била част от фестивали като Wacken, Graspop и Download. С обновения си състав, включващ зашеметяващия и спиращ дъха вокал на Diana Leah, Delain са готови да продължат своето пътешествие на световната метъл сцена“, казват те.

/ВСР