Хари Стайлс и групата "Ует лег" получиха най-много номинации за наградите БРИТ

Хари Стайлс и "Ует лег" водят по брой номинации за тазгодишните награди БРИТ - с по четири, включително за отличието за най-добър албум, предаде Би Би Си.

Стормзи, Кaт Бърнс, групата "1975" и денс продуцентът Фред Агейн са плътно зад тях с по три номинации.

Бионсе и Тейлър Суифт ще се борят в международните категории, докато Сам Райдър се състезава за най-добър нов изпълнител. Той е първият артист, участвал в конкурса "Евровизия" и включен в тази категория.

"Така че шокът и благоговението върху глупавото ми лице са напълно основателни. Това е невероятно", каза Райдър пред Би Би Си нюз.

Той добави, че е имал "смешна връзка" с британците в годините, в които се е формирал като музикант.

"Понякога гледате британците и осъзнавате колко далеч сте все още (от успеха). Би било трудно да запазите вярата, да запазите духа си. Така че просто се чувствам напълно поразен...".

Миналата година британците отхвърлиха половите категории и въведоха отличие за най-добър изпълнител.

Приемайки приза през 2022 г., Адел обяви: "Разбирам защо смениха името на тази награда, но наистина ми харесва да бъда жена, изпълнителка, наистина".

Тази година обаче няма жени сред номинираните в категорията. Това е резултат, който несъмнено предизвика безпокойството на организаторите на церемонията.

При обявяването на номинациите беше отбелязано, че 42 процента от тазгодишните номинации са за жени изпълнители или групи с певици, което е сравнимо с миналогодишните 46 на сто.

Решението наградите БРИТ да станат полово неутрални беше взето, след като церемонията през 2021 г. беше разкритикувана от певеца Сам Смит, който не се смята нито за мъж, нито за жена. Изпълнителят не участва с мотива, че не попада в нито една категория.

"Очаквам с нетърпение времето, в което наградите могат да отразяват обществото, в което живеем", каза тогава Сам Смит.

Тази година той е сред номинираните за най-добра песен за хита "Unholy", който изпълнява заедно с транссексуалната певица Ким Петрас.

Номинирани в категорията за най-добър изпълнител са Хари Стайлс, Стромзи, Джордж Езра, Фред Агейн и Сентрал Сий.

Групата на годината ще бъде определена измежду "1975", "Арктик мънкис", "Нова туинс", "Ует лег" и "Бед бой чилър крю".

За наградата БРИТ в категорията за най-добър албум се конкурират "Being Funny In A Foreign Language" на "1975", "Actual Life 3" на Фред Агейн, "Harry's House" на Хари Стайлс, "This Is What I Mean" на Стромзи и "Wet Leg" на групата "Ует лег".

Церемонията за връчването на наградите БРИТ ще бъде на 11 февруари в Лондон. Водещ за втора поредна година ще е комикът Мо Гилиган.