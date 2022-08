"Живата скулптура" Даниъл Лизмор показа творенията си в Лондон

"Живата скулптура" Даниъл Лизмор показа творенията си в лондонския музей "Виктория и Албърт", предаде Ройтерс.

Монументалните парчета от неговото т.нар. "изкуство за носене" ("wearable art") включват всичко - от боклуци до сложни украшения за глава, обсипани със скъпоценни камъни. Те заемат централно място в представената експозиция.

Гостите бяха поканени да разгледат отблизо високите почти два метра произведения, като едно от тях бе представено лично от Лизмор, наричащ себе си "жива скулптура".

"Аз просто живея като изкуство", заяви той в интервю.

За събирането на парчетата - ярко оцветени тъкани и метални украшения - били необходими между два часа и осем месеца, като творенията са вдъхновени от хора и предмети от по целия свят, разказа британският творец.

"Във всяка част има стотици истории", казва Даниъл Лизмор. „Има корица на списание i-D. Има нещо, което носих в Бъкингамския дворец на партито за платинения юбилей на кралицата. Има парчета отвсякъде, където можете да си представите, неща, които намирам на пода, в боклука…"

Творението, което Даниъл Лизмор носеше, беше сред най-тежките, а използваните парчета са свързани с лични за автора преживявания.

“Исках да събера всичките си спомени от годините, когато бях тийнейджър, когато ме тормозеха, а всички тези неща са имали някакво значение за мен през целия ми живот", каза Лизмор.

Творецът, който дебютира в Лондон, представи 12 произведения от пътуващата си изложба "Be Yourself, Everybody Else is Taken", открита в Атланта през 2016 г.