В Жеравна отбелязват 145 години от рождението на Йордан Йовков с изложба и книга, вдъхновени от сборника „Старопланински легенди“

В навечерието на 145 години от рождението на Йордан Йовков, на 8 ноември 2025 г. (събота) от 16:00 часа, в Художествена галерия "Христо Тодоров" в родното му село Жеравна ще бъде открита самостоятелната изложба "Старопланински легенди – фрагменти" и ще бъде представена книгата "Местата на героите от "Старопланински легенди" на художничката и писателка Дора Куршумова. Това съобщиха от Музеи "Жеравна".

Изложбата включва 14 картини, вдъхновени от сборника "Старопланински легенди" на Йовков. Всяка картина е съпроводена от цитат, част от разказа, вдъхновил нейния сюжет. Авторката провокира зрителя да се върне към неповторимия свят на Йовков и да погледне родната Жеравна през неговите очи.

Книгата "Местата и героите от "Старопланински легенди" представя нови факти за прототипите на героите, народни песни и исторически справки, свързани с творчеството на писателя. Богатото илюстрираното издание цели да припомни красотата на словото, с което Йовков увековечава родната си Жеравна и нейните хора.

БТА припомня, че през 2019 г. по къщите в селото, в които са се разигравали действията от разказите в "Старопланински легенди", бяха поставени специални дървени табели с интересни текстове, по проекта "По стъпките на Йовков в Жеравна".

Йордан Йовков е роден на 9 ноември 1880 г. и родното му село, разположено на южните склонове на Източна Стара планина, по-късно вдъхновява писателя за сборника с разкази "Старопланински легенди".