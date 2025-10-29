Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември, каза директорът на ТЕЦ-София Петър Петров

Предвиждаме около 5 - 7 ноември да пуснем топлоподаването, каза директорът на ТЕЦ-София Петър Петров по време на днешното заседание на енергийната комисия в НС. По думите му към момента прогнозата за времето сочи, че в този период ще бъде изпълнено условието за среднодневна температура от 12 градуса и дългосрочно застудяване. Ако има застудяване ще е по-рано, ако има затопляне - ще е по-късно, добави Петров.

Той обясни, че към момента е имало няколко последователни дни със среднодневна температура под 12 градуса, но не е основание за дългосрочно заструяване и заради това парното не е пуснато.

Петров увери, че ТЕЦ-София има готовност да работи през зимата.

Относно ремонта в "Дружба" той каза, че целта е той да приключи през ноември и топлоподаването на бъде възстановено.