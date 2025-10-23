Следим ситуацията по отношение на американските мита, информацията се анализира и на ниво ЕС, посочи заместник-министър Дончо Барбалов

България следи внимателно ситуацията с въведените от САЩ мита и техния потенциален ефект върху националната икономика. Информацията се анализира и на ниво Европейски съюз, каза заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов по време на заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Темата на изслушването беше отражението на търговското споразумение между САЩ и ЕС и договорените в него мита върху българската икономика, търговия и индустрия.

Той коментира, че още от началото на процеса на преговори по американските мита в Министерството на икономиката и индустрията е започнал анализ на евентуалното влияние върху българската икономика, за да може да има информирана позиция от страна на българската държава. Анализите са изготвени на база данни за износа на България за САЩ през последните три години, включително чрез трети страни. Според Барбалов през 2024 г. стокообменът между България и САЩ е 1,7 процента от общия, а износът за САЩ – 2,6 процента от общия износ. Заместник-министърът подчерта, че основни търговски партньори на България остават държавите от ЕС, които заемат 64 процента от износа и 57 процента от вноса, като водещи пазари са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Австрия и Белгия.

Барбалов посочи, че след изготвяне на първоначалния анализ за очакваните влияния на митата, това, което правят от министреството е да потърсят връзка с бизнеса. Той добави, че са набелязани и фирмите, които са основни износители за САЩ, за да проведат отделни срещи с тях и да се разговаря за това какво те биха могли да очакват като подкрепа от държавата и какво държавата би могла да помогне.

Дончо Барбалов отбеляза още, че на ниво ЕС се работи по разширяване на пазарите за европейски стоки в целия свят. Той каза, че има немалко споразумения, които в момента се преговарят на ниво ЕС, където България също активно участва с цел осигуряване на нови пазари и нови търговски възможности за европейските производители. Активно работим с нашите търговски представители да търсим възможности за износ на български стоки и услуги в чужбина, каза заместник-министърът. Той отбеляза още, че на ниво ЕС се създава система, където се събират данни, унифицирано по единна методология, на всеки три месеца, като така ще може да се следи на ниво ЕС влиянието на американските мита върху съответните икономики. Ние ще даваме своя принос и ще получаваме обратна информация за приоритетните сектори, където се забелязва такава връзка и където може да се търсят схеми за подпомагане на производителите, добави той.

Сред най-засегнатите отрасли Барбалов посочи производството на стомана и мед, върху които в момента действат високи реципрочни мита от страна на САЩ. ЕС води преговори за договаряне на квоти или намаляване на митата, защото редица производители са засегнати, каза заместник-министърът.

И допълни, че съществува и риск от увеличен внос от трети страни, като Китай и Канада, които имат затруднения при износа си към САЩ заради по-високи мита. Следим тези процеси както и на ниво ЕС, така и национално, за да можем при необходимост да предложим мерки за защита на българските производители, заключи Барбалов.