Случаи на нодуларен дерматит при френски говеда се разпространяват близо до испанската граница

Нови огнища на силно заразната болест нодуларен дерматит са установени при говеда в югозападна Франция, в близост до испанската граница, съобщи Ройтерс, позовавайки се на френското министерство на земеделието.

Заболяването, причинявано от вирус, който се разпространява чрез насекоми, предизвиква кожни мехури и намалява производството на мляко. То не представлява риск за хората, но често води до ограничения в търговията и значителни икономически загуби.

Новите случаи са регистрирани във ферми в трите общини Ла Бастид, Омс и Валманя, в департамента Източни Пиренеи. Това е наложило задължителна ваксинационна кампания в района, посочиха от министерството в изявление. Засегнатите села се намират на около 30 километра от испанската граница.

Франция отчете рязък спад на случаите в края на август след мащабна ваксинационна кампания, но през октомври заболяването отново се разпространява – този път към източните и югозападните райони на страната.

Земеделският министър Ани Женевар заяви, че Франция временно спира износа на говеда за срок от 15 дни, за да ограничи разпространението на заразата. „Намираме се в критичен момент. От съществено значение е да продължим усилията си за защита на френското говедовъдство“, каза тя по време на посещение в департамента Юра.

Западна Европа беше пощадена от нодуларния дерматит до това лято, когато вирусът, обичайно срещан в Африка и Близкия изток, се появи на континента. Първото огнище бе регистрирано в Сардиния в края на юни, последвано от случаи във Франция, а неотдавна и в Испания.

Трите страни вече се борят и с друго животинско заболяване – вируса на "синия език", който засяга овцете и говедата и се разпространява в различни части на Европа.