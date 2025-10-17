Подробно търсене

Случаи на нодуларен дерматит при френски говеда се разпространяват близо до испанската граница

Ивона Величкова
Случаи на нодуларен дерматит при френски говеда се разпространяват близо до испанската граница
Случаи на нодуларен дерматит при френски говеда се разпространяват близо до испанската граница
Снимка: Емилия Василева/БТА, архив
Париж,  
17.10.2025 18:05
 (БТА)

Нови огнища на силно заразната болест нодуларен дерматит са установени при говеда в югозападна Франция, в близост до испанската граница, съобщи Ройтерс, позовавайки се на френското министерство на земеделието.

Заболяването, причинявано от вирус, който се разпространява чрез насекоми, предизвиква кожни мехури и намалява производството на мляко. То не представлява риск за хората, но често води до ограничения в търговията и значителни икономически загуби.

Новите случаи са регистрирани във ферми в трите общини Ла Бастид, Омс и Валманя, в департамента Източни Пиренеи. Това е наложило задължителна ваксинационна кампания в района, посочиха от министерството в изявление. Засегнатите села се намират на около 30 километра от испанската граница.

Франция отчете рязък спад на случаите в края на август след мащабна ваксинационна кампания, но през октомври заболяването отново се разпространява – този път към източните и югозападните райони на страната.

Земеделският министър Ани Женевар заяви, че Франция временно спира износа на говеда за срок от 15 дни, за да ограничи разпространението на заразата. „Намираме се в критичен момент. От съществено значение е да продължим усилията си за защита на френското говедовъдство“, каза тя по време на посещение в департамента Юра.

Западна Европа беше пощадена от нодуларния дерматит до това лято, когато вирусът, обичайно срещан в Африка и Близкия изток, се появи на континента. Първото огнище бе регистрирано в Сардиния в края на юни, последвано от случаи във Франция, а неотдавна и в Испания.

Трите страни вече се борят и с друго животинско заболяване – вируса на "синия език", който засяга овцете и говедата и се разпространява в различни части на Европа.

/БП/

Свързани новини

06.10.2025 12:49

В Испания евтаназираха говеда заради нодуларен дерматит

Испания обяви първи случай на заразен нодуларен дерматит по добитъка в област Каталуния като властите вече са евтаназирали на засегнатите животни с цел овладяване на заболяването, предаде Ройтерс. Заразният нодуларен дерматит е вирусно заболяване,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:40 на 17.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация