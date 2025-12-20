"Стелантис" ще изтегли над 52 000 автомобила в САЩ заради проблем с въздушните възглавници и предпазните колани

Собственикът на "Стелантис" (Stellantis) изтегля 52 565 автомобила в САЩ, след като софтуерна грешка може да попречи на задействането на въздушните възглавници и предпазните колани при катастрофа, както и да изключи системата за електронен контрол на стабилността, съобщи Националната агенция за безопасност на движението по пътищата на САЩ (NHTSA), предаде Ройтерс.

От агенцията уточниха, че компанията ще актуализира безплатно софтуера на модула за управление на системите за защита на пътниците.