Начинът, по който ще бъдат превалутирани пенсиите, предизвиква най-голям интерес сред хората, каза директорът на ТП на НОИ в Разград

Темата за начина, по който ще бъдат превалутирани пенсиите, предизвиква най-голям интерес сред хората, каза за БТА директорът на Териториалното поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) в Разград Даниела Коджахристова. Тя, началникът на отдел "Пенсии" Миглена Узунова и началникът на сектор "Отпускане на пенсии" Йовка Петрова посетиха днес Лозница, където се срещнаха с членове на пенсионерски клубове, представители от Центъра за рехабилитация и граждани. В началото на информационното събитие зам.-кметът на Община Лозница Ферди Ахмедов отправи поздрави и благопожелания към присъстващите по повод днешния Международен ден на възрастните хора. Той пожела на възрастните си съграждани дълголетие и спокойни старини, и ги поздрави за активното им участие в културния и социален живот на общината. Своето уважение и признателност към хората от третата възраст изрази и Даниела Коджахристова. Тя им пожела дълъг и пълноценен живот, изпълнен с внимание и признателност от страна на близките им.

На присъстващите на срещата след това в залата на Народно читалище "Пробуда" бе разяснено предстоящото от 1 януари 2026 г. влизане на България в еврозоната и следващите от това промени в изплащането на всички видове пенсии и обезщетения, отпускани от държавното обществено осигуряване.

Началникът на отдел "Пенсии" Миглена Узунова апелира хората да не се притесняват, защото никой няма да бъде ощетен от промяната. Тя подчерта, че от датата на въвеждането на еврото при теглене в брой от банкомат сумата, която ще бъде изтеглена, ще е само в евро. Узунова апелира хората да не се доверяват на непознати, представящи се за служители на НОИ, да не подписват документи или предоставят личните си данни. Експертът отбеляза, че обслужването на граждани се извършва само в поделението на Националния осигурителен институт в Разград или в откритите филиали. Миглена Узунова каза още, че от първи януари следващата година НОИ ще предоставя безплатна справка за левовата равностойност на пенсиите. Това ще важи и за разпорежданията за осъвременяването на пенсиите от 1 юли.

На разяснението, че минималната пенсия от 630,50 лв. ще стане около 322,37 евро на месец, участниците в информационното събитие подчертаха, че тези пари няма да стигнат за нищо. "Спекулативно цените на всички стоки се увеличават, пенсиите няма да са ни достатъчни за закупуването на най-необходимите неща", заявиха присъстващите в залата.

Коджахристова обясни, че притесненията, които изразяват хората по време на всички срещи, са свързани с това как ще се пазарува, как ще се извършва плащането и връщането на ресто, когато ще бъдат в обращение и двете валути. Тя добави, че сред дискутираните теми са и това дали е необходимо да се откриват нови банкови сметки в евро. Такъв въпрос бе отправен и от гражданите в Лозница, като експертите подчертаха, че при въвеждане на еврото няма да е нужно да се подават каквито и да е заявления в Националния осигурителен институт. Пенсиите им ще бъдат служебно преизчислени при определяния фиксиран курс от 1,95583 лв. за 1 евро, като закръгляването ще бъде изцяло в полза на гражданите.

Секретарят на Община Лозница Гюлтен Еминова заяви, че жителите на Община Лозница са информирани за промяната, която предстои и смята, че ще се справят сравнително лесно при боравенето с новата валута.

Разяснителната кампания на екипа от експерти на ТП на НОИ в Разград в областта ще продължи до края на месеца. Срещи ще има в Завет, Равно, Самуил и Кубрат. Досега са посетени домовете за стари хора в Разград, Тертер и Беловец. Среща е проведена и с граждани на Пороище. При всяка една от срещите на присъстващите се предоставят информационни материали.

Паралелно с инициативите на НОИ, "Български пощи" също провеждат национална информационна кампания за въвеждането на еврото и обмяната на левове.