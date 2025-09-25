Общо 11 концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на област Пловдив са преминали първия етап на оценка и допустимост

Общо 11 концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на територията на област Пловдив са преминали първия етап на оценка за административно съответствие и допустимост. Одобрените концепции са представени от управителя на Центъра Нели Караджова по време на работна среща днес, съобщиха от Областния информационен център.

Концепциите ще се финансират от Програмите "Развитие на регионите", "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация", "Образование", "Околна среда" и "Развитие на човешките ресурси", посочиха от ОИЦ - Пловдив.

Пред присъстващите на работната среща е бил представен и график на предстоящите публични обсъждания на концепциите. Събитията ще се проведат от 6 до 17 октомври на територията на общините, в които има предвидени дейности. От област Пловдив са подадени две концепции с водещи партньори Община Асеновград и Община Карлово. В останалите концепции партньори са Община Пловдив, Медицински университет – Пловдив, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университет по хранителни технологии – Пловдив, Община Садово, Община Първомай и други.

Концепцията с водещ партньор Община Асеновград "Концепция за устойчиво развитие и социална свързаност на Община Асеновград и региона – Свещена порта на Родопите", е на обща стойност 18 530 000 лв. В нея си партнират с Община Садово, МБАЛ – Асеновград ЕООД, Фондация "ИНДИ - РОМА 97 и "Национално сдружение за единство и партньорство". Публичните представяния и обсъждания на концепцията ще се проведат на 17 октомври в Садово.

Община Карлово е водещ партньор в концепцията "Оползотворяване на икономическите, образователните, здравните, социалните, енергийните и екологичните ресурси на ЮЦР чрез инвестиции в активизиране на регионалния потенциал за ускоряване на растежа и повишаване качеството на жизнената и околната среда". Общият размер на търсената безвъзмездна финансова помощ е 39 535 749 лв. Партньори са МБАЛ "Д-р Киро Попов-Карлово" ЕООД, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Професионална гимназия по железопътен транспорт "Христо Смирненски" и Сдружение "Център по правата на човека Васил Левски - Карлово". Тя ще бъде представена на 6 октомври в Карлово, зала "Васил Караиванов".

Община Пловдив участва в три концепции с водещи партньори Община Хасково, Община Свиленград и Община Димитровград. Публичните им обсъждания ще се проведат на 19 октомври 2025 г. в Голяма конферентна зала на Дом на културата "Борис Христов" в Пловдив. ПУ "Паисий Хилендарски" участва в три концепции, в които водещи партньори са Община Карлово, Община Панагюрище и Община Смолян. Представянето на дейностите, за които университетът кандидатства, ще се проведат на 16 октомври 2025 г. в Ректората.

На 13 октомври в Медицински университет - Пловдив ще се проведе публичното представяне и обсъждане на концепция "Интегрирани инвестиции за подобряване на жизнената среда на територията на общините Пазарджик и Стрелча и в Медицински университет Пловдив" с водещ партньор Община Пазарджик. УХТ – Пловдив е партньор в три концепции, в които водещи партньори са Община Велинград, Община Свиленград, Община Пещера. Дейностите, за които университетът кандидатства, ще бъдат публично представени на 10 октомври в зала "Компас" на учебното заведение.

Община Първомай е партньор в концепциите на Община Димитровград и на Община Хасково. На 7 октомври в Първомай в залата на общината ще се проведе публичното им представяне и обсъждане, а на същата дата в читалището на с. Червен, община Асеновград, ще се състои и публичното обсъждане на концепцията с водещ партньор Община Хасково.

Презентация и резюме на всяка една концепция, в която са включени дейности засягащи територията на област Пловдив, са публикувани в секцията на ОИЦ-Пловдив на единния информационен портал за европейските структурни и инвестиционни фондове.

Представените общо 11 подадени КИТИ, подлежат освен на публични консултации, на допълнителна приоритизация от страна на Звеното за предварителен подбор и широкия състав на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион, посочиха още от ОИЦ - Пловдив. По този начин ще се гарантира активното участие на всички заинтересовани страни, а техните мнения и коментари ще бъдат представени на РСР. Процедурата ще приключи с изготвяне на актуализирана Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, в която ще бъдат включени одобрените от Регионалния съвет концепции.

Областен информационен център - Пловдив е част от мрежата от 27 информационни центъра в страната за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.