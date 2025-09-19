Тази година във винарска изба "Боровица" акцент в прибирането на новата реколта е прекрасно узрялото Гаме Ноар. През 2025 година избата отбелязва своите 20 години.

През лятото винарска изба "Боровица" обърна специално внимание на едно "комплексно и завладяващо бяло вино" – "Стражите MRV". "Френските сортове Марсан, Русан и Вионие са не само "стражите" на една от най-красивите винени стилистики, но и идват от нашето лозе "Стражите". Сред червените му почви, край Белоградчик, растат лозя с характер. Когато Марсан и Русан се срещнат с Вионие, се получава нещо наистина специално”, отбелязват от екипа на енолога Адриана Сребринова Идеята за това е на френски консултант, поканен в "Боровица". "MRV зрее в нови и стари дъбови бъчви и улавя духа на местния тероар."

Адриана Сребринова представи виното "Фюме Блан" с думите, че то е едно от вината, които отличават винарската изба и с които се гордеят. "Ценителите на виното знаят, че Фюме се използва за Совиньон Блан, отлежал в дъбова бъчва. Фюме Блан на "Боровица" е много леко докоснато от дъба и виното, което се получава, е изключително ароматно, нежно и балансирано, се посочва в описанието на виното.

Винарната за пореден път е била представена на българския щанд (Hall 9 Stand А120) на интернационалното събитие за вино prowein_tradefair през март 2025 г.

За поредна година divino.taste и divino.bg нареждат едно от вината на Боровица – "Бел муж" сред 50-те най-добри в България.

По думите на Адриана Сребринова изба "Боровица" от първата година е като магнит за Masters of Wine. "Осем от тях влязоха, дегустираха в избата, бръкнаха в бъчвите, отвориха си сами бутилки, които решиха. Отидоха в лозето и браха грозде. Наблюдаваха ни 10 години", подчерта тя.

"Ако трябва винарите да се качим на нивото на красотата и потенциала на района, ние трябва да бъдем адекватни и да бъдем достойни за това. Защото районът е приказен." Адриана Сребринова цитира Master of Wine Каролайн Гилби, която при посещението си в избата споделя, че от Видин до Боровица е видяла цяла Франция. "Ако тук дойдат винари, ено-журналисти, собственици на шата, те ще ви завидят, защото вие сте по-доброто място за техните лозя. Вие сте благословени." Тези думи е оставила Каролайн Гилби за района, лозовите масиви и изба "Боровица". "Консултантът на избата, който е французин и работи за две умопомрачаващо добри изби – Antinori (Антинори) и Château d'Yquem (Шато Д"Икем) целуваше земята, докато беше тук", каза Сребринова. "Това е определило моя поглед към района. Затова, родена в Копривщица и отраснала в Пловдив, съм тук и се опитвам да покажа ползата от винения туризъм, каквато съм я видяла в шатата извън България, където регионите имат друг облик", отбеляза тя.

Адриана Сребринова посочи основния акцент в дейността на избата по отношение на винения туризъм – "да привлечем хора и да покажем прелестите и достойнствата на района". Тя отбеляза и основните трудности, с които се сблъсква избата, по отношение на липсата на подкрепа в това сериозно начинание.

"От 1981 година пътувам. През 1983 г. съм работила в Бордо (Франция). През две години сме били в Бордо като посетители и изложители, като участници в комисии. Познаваме организацията на френските винари, на германски и италиански винари също, всичко ни е ясно. Готови сме да предложим винен туризъм на много високо ниво."

"Нямаме хора", подчерта Сребринова. "Правим всичко възможно, за да си отгледаме продукцията. Не спим, за да си я приберем. Съхне, загива грозде и няма кой да го обере. От 200 декара колеги днес са донесли шест тона", сподели тя.

Адриана Сребринова успява да организира седем производители на вино и лозари от Видинския регион в Асоциация "Нортикум", за да си помагат и да прославят своя тероар.

"От 24 години съм тук и съм направила стотици опити за винен туризъм такъв, какъвто този край заслужава. Когато тук дойде човек, който уважава винения туризъм, той не може да си тръгне. Виждаш как тези хора не могат да се нарадват и на мястото, и на виното. Колкото повече културни мероприятия, на които присъства вино от региона, се организират, толкова по-добре, защото се променя облика на обществото."

"Работя с хора, които израснаха по отношение на правенето, сервирането, науката за виното. Това се възпитава, то е начин на живот и култура. Да се качим ниво нагоре е лесно в този край, защото той е винарски от поколения."

Няма кмет, управник, общественик, който в чужбина да не оценява помощта на винопроизводителите и на културното общество, каза още Адриана Сребринова. Като даде пример с Франция, тя подчерта, че винопроизвидството е сила, която носи парите, нивото, културата, чертае историята и пази бъдещето на държавата.

Създатели на изба "Боровица" са двама от най-добрите български технолози - Огнян Цветанов и Адриана Сребринова. Огнян Цветанов си отива от този свят в началото на 2016 г., като след себе си той оставя незабравими вина, променили съвременното винопроизводство у нас, посочват от Di Vino. В "Боровица” създават вина в къси серии с изявен характер, носещи спецификата на тероара. Някои серии са между 250 и 400 бутилки. Основните сортове са Шардоне, Совиньон Блан, Пино Ноар, Гъмза, Каберне Совиньон, Мерло. Винарната има също собствено лозе край Белоградчишките скали със сортове като Марсан, Русан, Вионие, Гаме и Пино Ноар, засадени върху червена песъчливо-камениста почва. Най-високо оценявани са червените купажи Dux, Maxima и Sensum.

