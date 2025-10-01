Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши призова за укрепване на Службата на Европейската прокуратура в Атина

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши призова при посещението си днес в Атина за укрепване на Службата на Европейската прокуратура (EPPO) в гръцката столица, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

По време на визитата си Кьовеши се срещна с гръцкия министър на правосъдието Йоргос Флоридис и неговия заместник Йоанис Бугас.

Кьовеши поиска към сегашните десет прокурори в Службата да бъдат добавени още трима, както и да бъдат наети шестима души административен персонал, да бъдат увеличени заплатите и да бъдат направени подобрения по техническата инфраструктура.

Според информация на "Катимерини" Кьовеши също така е изразила интерес към потенциално преразглеждане на чл. 86 от гръцката конституция, който дава на политиците широк имунитет срещу съдебно преследване.

Към момента Службата на Европейската прокуратура разследва забавяния при прилагането на Договор 717 – финансиран от ЕС договор на стойност 41 милиона евро за модернизация на гръцката железопътна система. Смята се, че системата за сигурност, която е трябвало да бъде инсталирана по проекта, е можела да предотврати смъртоносната железопътна катастрофа в Темпе през 2023 г., ако е била въведена в експлоатация навреме.

Службата също така проучва скандала около предполагаемата измама със селскостопански субсидии от ЕС, изплащани от гръцката правителствена агенция за изплащане на субсидии (ОПЕКЕПЕ).

И двете разследвания поставиха Службата на Европейската прокуратура в противоречие с консервативното правителство на Гърция, отбелязва "Катимерини".