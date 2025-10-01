Подробно търсене

Фотодокументална изложба „Делото на тракийци за съхранение на наследството в Одринска Тракия“ беше открита в Стара Загора

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Фотодокументална изложба „Делото на тракийци за съхранение на наследството в Одринска Тракия“ беше открита в Стара Загора
Фотодокументална изложба „Делото на тракийци за съхранение на наследството в Одринска Тракия“ беше открита в Стара Загора
Снимка: Павлина Дудева, кореспондент на БТА в Стара Загора
Стара Загора,  
01.10.2025 19:41
 (БТА)

В навечерието на Празника на Стара Загора – 5 октомври, днес в Лапидариума на Регионалния исторически музей беше открита фотодокументална изложба под наслов „Делото на тракийци за съхранение на наследството в Одринска Тракия“. Експозицията включва 10 пана с фотографии и исторически сведения, свързани с региона.

„За мен е изключителна чест да открия тази изложба, организирана от Община Стара Загора, Съюза на тракийските дружества в България, Генералното консулство на Република България в Одрин и Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора“, каза в приветствието си Цанко Атанасов, председател на местното тракийско дружество.

„Изложбата представя българското културно-историческо наследство в Източна (Одринска) Тракия. Тя е създадена от Съюза на тракийските дружества в България и Тракийския научен институт със съдействието на Генералното консулство в Одрин“, отбеляза д-р Ваня Иванова, главен редактор на вестник „Тракия“ и член на екипа, реализирал експозицията. По думите ѝ, изработването на изложбата е част от усилията за съхранение на историческата памет.

Акцент в експозицията са градовете Одрин и Истанбул. В четири от паната са представени християнски храмове в Одрин, сред които най-старият в града – „Св. св. Константин и Елена“, както и църквата „Св. великомъченик Георги“, символ на православието и българщината. Специално място е отделено и на храм „Св. Стефан“ в Истанбул, известен като „светиня на българския дух“, в който през 1860 г. българите заявяват несъгласието си да слушат богослужение на чужд език.

Програмата беше обогатена с изпълнения на Женския народен хор при Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора, с художествен ръководител Петко Танев.

Сред официалните гости бяха заместник-кметът на Община Стара Загора Светослав Колев, председателят на Съюза на тракийските дружества в България Красимир Премянов и генералният консул на Република България в Одрин Радослава Кафеджиева.

/ХК/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:01 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация