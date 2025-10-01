Манастирът „Покров Богородичен“ в силистренското село Айдемир отбеляза днес своя храмов празник. Тържеството започна с архиерейска света литургия, отслужена от викария на Доростолския митрополит – Агатоникийски епископ Борис. След службата беше осветен курбан, който бе раздаден на всички присъстващи.

Според данни на Доростолската митрополия манастирът „Покров Богородичен“ е построен през 1996 г. с помощта на епископ Генадий, който дарява средства за изграждането на храма. Стените му са изографисани през октомври 2001 г. от четирима студенти. Иконостасът включва както традиционните християнски светци, така и портрети на 12 доростолски мъченици.

Уникална за манастира е колекцията от десетки стъкленици, в които са поставени дървени миниатюри и разпятия на Христос, пресъздаващи различни църковни сюжети. Много от тях са изпратени от чужбина, като най-старият екземпляр е от 1818 година.

Също днес храмов празник отбеляза църквата „Покров на Пресвета Богородица“ в квартал Татарица на село Айдемир, населен с етнически руснаци, наричани още старообрядци. Храмът е построен през 1750 г. и няма аналог в страната. Камбаната, иконите, свещниците и богослужебните книги са от световноизвестната Киевско-Печорска лавра в Украйна. За село Татарица пишат Садък Паша (Михаил Чайковски) през 1842 г. и Константин Иречек през 1881 г.

В момента в храма няма постоянен свещеник, но понякога за празници идва такъв от румънския град Браила, където се намира най-близката до Силистра централа на старообрядците. През останалото време за църквата се грижи 22-годишният Константин Костадинов. Той е родом от Татарица, но в момента е студент в Техническия университет във Варна.