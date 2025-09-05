Брутният вътрешен продукт на България нараства с 3,4 на сто през второто тримесечие на 2025 г. на годишна база, съобщи НСИ

През второто тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,4 на сто в сравнение с второто тримесечие на 2024 г. и с 0,9 на сто спрямо първото тримесечие на 2025 г. по сезонно изгладени предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Справка в НСИ показва, че през второто тримесечие на 2024 г. БВП нарасна с 2,1 на сто в сравнение с второто тримесечие на 2023 г. и с 0,5 на сто спрямо първото тримесечие на 2024 г., а през първото тримесечие на 2025 г. ръстът на БВП беше с 3,1 на сто на годишна база и с 0,6 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г., също по сезонно изгладени предварителни данни.

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие брутната добавена стойност (БДС) в икономиката нараства с 0,7 на сто на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за второто тримесечие на 2025 година показват нарастване на крайното потребление с 1,8 на сто спрямо предходното тримесечие. През второто тримесечие на 2025 г. износът на стоки и услуги се увеличава с 0,7 на сто, а вносът на стоки и услуги намалява с 1,4 на сто в сравнение с предходното тримесечие по сезонно изгладени данни.

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2025 г. в сравнение с второто тримесечие на 2024 г. БДС нараства с 2,8 на сто. Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: "Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа" - с 8,2 на сто, "Строителство" - със 7,7 на сто, "Операции с недвижими имоти" - с 5,5 на сто, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 5,4 на сто, "Финансови и застрахователни дейности" - с 5,1 на сто, "Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинствата като работодатели; недиференцирани дейности на домакинствата по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби" - с 3,2 на сто, "Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности" - с 2,4 на сто, "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство" - с 1,2 на сто.

Сред дейностите, в които е регистриран спад, са: "Селско, горско и рибно стопанство" - с 4 на сто, и "Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 3,1 на сто.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 8,3 на сто. През второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година намаление се отчита при износa на стоки и услуги - с 4,8 на сто, докато вносът на стоки и услуги нараства с 0,1 на сто.