Спешните и дългосрочни мерки за справяне с безводието в Плевен са ясни и разпределени по отговорност, заявява министър Иванов

"Спешните и дългосрочните мерки, за които настоява омбудсманът с днешното си писмо за липсата на вода в Плевен, бяха публично обявени пред медиите вчера, след среща с кметове, областни управители и ръководството на ВиК Холдинга. На нея бяха уточнени конкретните ангажименти както на община Плевен, в качеството й на собственик на водопреносната мрежа, така и на ВиК операторите, в качеството им на предоставящи ВиК услугата. И двете страни работят по търсенето на алтернативни водоизточници". Това се казва в отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на писмото на омбудсмана с призив да бъдат предприети спешни мерки за водната криза в Плевен, разпространен от пресцентъра на Министерството.

"Предприето е търсенето на алтернативни водоизточници, но намирането им не зависи от политическата воля, а от природните дадености и технически възможности на инфраструктурата в региона. В тази връзка подчертавам, че водопреносната мрежа, чиято амортизация в повечето случаи е основен проблем за недостига на вода не само в Плевен, е собственост на общините. Уверявам Ви, че МРРБ разглежда и финансира с приоритет всички ВиК проекти, подадени от общините в инвестиционната програма", се казва още в отговора.

По-рано днес омбудсманът Велислава Делчева настоя пред министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов за спешни мерки за решаване на проблема с безводието в Плевен, след жалби от граждани заради липсата на питейна вода.

Вчера, след края на свиканата от министъра среща във ведомството с кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч, както и с ръководството на ВиК холдинга във връзка с проблемите с липсата на вода и ВиК инфраструктурата в Плевен, Иван Иванов каза, че от септември може да започне подмяната на водопроводната мрежа в Плевен в най-критичните участъци. Кметът на Плевен Валентин Христов съобщи, че общината отново ще преразгледа своите проекти, които е подала към МРРБ, за да може да включи подмяна на ВиК мрежата. Той информира тогава, че от другата седмица започват сондажи за нови водоизточници за града и от септември започва и подмяна на ВиК мрежата в спешен порядък.