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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.10.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.10.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.10.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
17.10.2024 18:07
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20522

0.829724

Бразилски реал

BRL

10

3.16739

3.15717

Канадски долар

CAD

1

1.30606

0.765662

Швейцарски франк

CHF

1

2.08511

0.479591

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.5274

3.95664

Чешка крона

CZK

100

7.74402

12.9132

Датска крона

DKK

10

2.62158

3.81449

Британска лира

GBP

1

2.34357

0.426699

Хонконгски долар

HKD

10

2.31522

4.31924

Унгарски форинт

HUF

1000

4.89288

204.379

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.1605

8616.98

Израелски шекел

ILS

10

4.791

2.08725

Индийска рупия

INR

100

2.14164

46.6932

Исландска крона

ISK

100

1.31176

76.2335

Японска йена

JPY

100

1.20359

83.0848

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.31367

761.226

Мексиканско песо

MXN

100

9.00744

11.1019

Малайзийски рингит

MYR

10

4.17627

2.39448

Норвежка крона

NOK

10

1.64722

6.07083

Новозеландски долар

NZD

1

1.09246

0.915365

Филипинско песо

PHP

100

3.1117

32.1368

Полска злота

PLN

10

4.53652

2.20433

Румънска лея

RON

10

3.93227

2.54306

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.71294

5.83792

Сингапурски долар

SGD

1

1.37145

0.729155

Тайландски бат

THB

100

5.42518

18.4326

Турска лира

TRY

100

5.26936

18.9776

Щатски долар

USD

1

1.79995

0.555571

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.01546

9.84775

Злато (в трой унции)

XAU

1

4855.05

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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