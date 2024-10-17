Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.10.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 17.10.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20522
|
0.829724
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.16739
|
3.15717
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.30606
|
0.765662
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.08511
|
0.479591
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.5274
|
3.95664
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.74402
|
12.9132
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62158
|
3.81449
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.34357
|
0.426699
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31522
|
4.31924
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.89288
|
204.379
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.1605
|
8616.98
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.791
|
2.08725
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.14164
|
46.6932
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.31176
|
76.2335
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.20359
|
83.0848
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.31367
|
761.226
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.00744
|
11.1019
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.17627
|
2.39448
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.64722
|
6.07083
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.09246
|
0.915365
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.1117
|
32.1368
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.53652
|
2.20433
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93227
|
2.54306
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.71294
|
5.83792
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.37145
|
0.729155
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.42518
|
18.4326
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.26936
|
18.9776
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.79995
|
0.555571
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.01546
|
9.84775
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4855.05
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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